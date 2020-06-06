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"سليمان الحبيب" الطبية تطلق مبادرة لدعم الأبحاث العلمية الخاصة بفيروس كورونا

بقيمة 500 ألف ريال.. وتتمحور حول الدراسات السريرية وتطوير أجهزة التنفس وتوليد الأكسجين

في بادرة من مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لدعم الأبحاث العلمية والطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد Covid 19، وتحفيزاً للإنتاج العلمي وتهيئة لمناخ فاعل في مجال البحوث والابتكارات والإبداعات العلمية، أطلقت مجلة الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي مبادرة تصل قيمتها إلى 500.000 ريال، وذلك لدعم الميزانيات المخصصة للأبحاث العلمية.

وقال نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة الدكتور عوض العُمري: إن إطلاق هذه المبادرة لدعم المشروعات البحثية على فيروس كورونا (COVID-19) بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمساعدة في مكافحة هذه الجائحة وتشجيع الابتكارات الوطنية الرامية لكبح جماح فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، بالإضافة إلى القيام بالدور المنوط بالبحث العلمي الخاص بالمجموعة وفقاً لرؤية المملكة 2030، وبما يعزز من مكانتها على الخارطة العالمية.

وأوضح الدكتور العمري أن المجالات المطروحة لدعم الأبحاث تتمحور حول الدراسات السريرية العلاجية لفيروس كوفيد 19، وتصميم أو تطوير أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة المبتكرة لقياس وتوليد الأكسجين، وكذلك تطوير كشف سريع وأجهزة تشخيصية للفيروس، بالإضافة إلى تصميم وتطوير مواد وأدوات وأجهزة طبية مبتكرة تساعد في الوقاية من الفيروس.

واختتم بأن مجلس المحكمين المكون من ممثلين عالميين من جنسيات مختلفة بمركز أبحاث المجموعة، سوف يقوم بتقييم كافة الأفكار المقدمة من قبل الباحثين وتقديم الدعم المادي لهم لإتمام مشاريعهم، ومن ثم الإيجاز بنشر هذه المشاريع البحثية المكتملة والمجازة في مجلة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، داعياً في الوقت نفسه الراغبين بالمشاركة في هذه الأبحاث إلى التواصل مع المركز على الايميل: excellence.award@drsulaimanalhabib.com على أن يتم إنجاز المشروع في مدة أقصاها ستة أشهر.

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سليمان الحبيب" الطبية تطلق مبادرة لدعم الأبحاث العلمية الخاصة بفيروس كورونا
سبق

في بادرة من مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لدعم الأبحاث العلمية والطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد Covid 19، وتحفيزاً للإنتاج العلمي وتهيئة لمناخ فاعل في مجال البحوث والابتكارات والإبداعات العلمية، أطلقت مجلة الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي مبادرة تصل قيمتها إلى 500.000 ريال، وذلك لدعم الميزانيات المخصصة للأبحاث العلمية.

وقال نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة الدكتور عوض العُمري: إن إطلاق هذه المبادرة لدعم المشروعات البحثية على فيروس كورونا (COVID-19) بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمساعدة في مكافحة هذه الجائحة وتشجيع الابتكارات الوطنية الرامية لكبح جماح فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، بالإضافة إلى القيام بالدور المنوط بالبحث العلمي الخاص بالمجموعة وفقاً لرؤية المملكة 2030، وبما يعزز من مكانتها على الخارطة العالمية.

وأوضح الدكتور العمري أن المجالات المطروحة لدعم الأبحاث تتمحور حول الدراسات السريرية العلاجية لفيروس كوفيد 19، وتصميم أو تطوير أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة المبتكرة لقياس وتوليد الأكسجين، وكذلك تطوير كشف سريع وأجهزة تشخيصية للفيروس، بالإضافة إلى تصميم وتطوير مواد وأدوات وأجهزة طبية مبتكرة تساعد في الوقاية من الفيروس.

واختتم بأن مجلس المحكمين المكون من ممثلين عالميين من جنسيات مختلفة بمركز أبحاث المجموعة، سوف يقوم بتقييم كافة الأفكار المقدمة من قبل الباحثين وتقديم الدعم المادي لهم لإتمام مشاريعهم، ومن ثم الإيجاز بنشر هذه المشاريع البحثية المكتملة والمجازة في مجلة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، داعياً في الوقت نفسه الراغبين بالمشاركة في هذه الأبحاث إلى التواصل مع المركز على الايميل: excellence.award@drsulaimanalhabib.com على أن يتم إنجاز المشروع في مدة أقصاها ستة أشهر.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
10:28 AM

"سليمان الحبيب" الطبية تطلق مبادرة لدعم الأبحاث العلمية الخاصة بفيروس كورونا

بقيمة 500 ألف ريال.. وتتمحور حول الدراسات السريرية وتطوير أجهزة التنفس وتوليد الأكسجين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في بادرة من مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية لدعم الأبحاث العلمية والطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد Covid 19، وتحفيزاً للإنتاج العلمي وتهيئة لمناخ فاعل في مجال البحوث والابتكارات والإبداعات العلمية، أطلقت مجلة الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي مبادرة تصل قيمتها إلى 500.000 ريال، وذلك لدعم الميزانيات المخصصة للأبحاث العلمية.

وقال نائب الرئيس المشارك للشؤون الأكاديمية والطبية بالمجموعة الدكتور عوض العُمري: إن إطلاق هذه المبادرة لدعم المشروعات البحثية على فيروس كورونا (COVID-19) بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمساعدة في مكافحة هذه الجائحة وتشجيع الابتكارات الوطنية الرامية لكبح جماح فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، بالإضافة إلى القيام بالدور المنوط بالبحث العلمي الخاص بالمجموعة وفقاً لرؤية المملكة 2030، وبما يعزز من مكانتها على الخارطة العالمية.

وأوضح الدكتور العمري أن المجالات المطروحة لدعم الأبحاث تتمحور حول الدراسات السريرية العلاجية لفيروس كوفيد 19، وتصميم أو تطوير أجهزة التنفس الصناعي والأجهزة المبتكرة لقياس وتوليد الأكسجين، وكذلك تطوير كشف سريع وأجهزة تشخيصية للفيروس، بالإضافة إلى تصميم وتطوير مواد وأدوات وأجهزة طبية مبتكرة تساعد في الوقاية من الفيروس.

واختتم بأن مجلس المحكمين المكون من ممثلين عالميين من جنسيات مختلفة بمركز أبحاث المجموعة، سوف يقوم بتقييم كافة الأفكار المقدمة من قبل الباحثين وتقديم الدعم المادي لهم لإتمام مشاريعهم، ومن ثم الإيجاز بنشر هذه المشاريع البحثية المكتملة والمجازة في مجلة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، داعياً في الوقت نفسه الراغبين بالمشاركة في هذه الأبحاث إلى التواصل مع المركز على الايميل: excellence.award@drsulaimanalhabib.com على أن يتم إنجاز المشروع في مدة أقصاها ستة أشهر.

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