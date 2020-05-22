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تحذيرات "مدني مكة" من تغيرات في الأحوال الجوية بعد إنذار "الأرصاد"

توقع أمطار غزيرة وبرد وتدنٍّ في مدى الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار المبكر الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد؛ وذلك على كل من: (الطائف، وميسان، وأضم، والكامل، والعرضيات) اعتبارًا من الساعة (11:00) من صباح اليوم إلى الساعة (7:00) من مساء اليوم.

ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير‏‎ الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‏‎وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

حالة الطقس الأرصاد الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذيرات "مدني مكة" من تغيرات في الأحوال الجوية بعد إنذار "الأرصاد"
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار المبكر الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد؛ وذلك على كل من: (الطائف، وميسان، وأضم، والكامل، والعرضيات) اعتبارًا من الساعة (11:00) من صباح اليوم إلى الساعة (7:00) من مساء اليوم.

ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير‏‎ الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‏‎وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
02:46 PM

تحذيرات "مدني مكة" من تغيرات في الأحوال الجوية بعد إنذار "الأرصاد"

توقع أمطار غزيرة وبرد وتدنٍّ في مدى الرؤية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
4,202

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار المبكر الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد؛ وذلك على كل من: (الطائف، وميسان، وأضم، والكامل، والعرضيات) اعتبارًا من الساعة (11:00) من صباح اليوم إلى الساعة (7:00) من مساء اليوم.

ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير‏‎ الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

‏‎وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم؛ متمنيًا السلامة للجميع.

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