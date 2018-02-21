والدة "السنيدي" في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله تعالى نورة السويّد، والدة إبراهيم السنيدي، وأرملة الشيخ عبدالعزيز السنيدي، وسيصلى عليها عصر هذا اليوم الأربعاء في مسجد الجوهرة البابطين بطريق الملك فهد حي الياسمين بالرياض.
وسيكون العزاء بمنزل ابنها إبراهيم في حي التعاون.
غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته.
والدة "السنيدي" في ذمة الله
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-02-21
انتقلت إلى رحمة الله تعالى نورة السويّد، والدة إبراهيم السنيدي، وأرملة الشيخ عبدالعزيز السنيدي، وسيصلى عليها عصر هذا اليوم الأربعاء في مسجد الجوهرة البابطين بطريق الملك فهد حي الياسمين بالرياض.
وسيكون العزاء بمنزل ابنها إبراهيم في حي التعاون.
غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته.
21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
02:09 PM
والدة "السنيدي" في ذمة الله
انتقلت إلى رحمة الله تعالى نورة السويّد، والدة إبراهيم السنيدي، وأرملة الشيخ عبدالعزيز السنيدي، وسيصلى عليها عصر هذا اليوم الأربعاء في مسجد الجوهرة البابطين بطريق الملك فهد حي الياسمين بالرياض.
وسيكون العزاء بمنزل ابنها إبراهيم في حي التعاون.
غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته.