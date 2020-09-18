النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

في ختام الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

تختتم مساء اليوم الجمعة ، منافسات الجولة الرابعة (دور المجموعات) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 ، والتي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام بمواجهتين مهمتين بالنسبة لممثلي الكرة السعودية.

يواجه النصر (الأول - 7 نقاط) نظيره سباهان الإيراني (الثالث - 3 نقاط) عند الساعة التاسعة مساءً، على أرض ملعب نادي السد، لصالح المجموعة الرابعة.

النصر يطمح لتجاوز هذه المواجهة وتحقيق نتيجة إيجابية، وخطف بطاقة التأهل للدور التالي.

بينما يأمل سباهان رد الاعتبار وتعزيز حظوظه من أجل الصعود للمركز الثاني.

وفي اللقاء الثاني يسعى فريق التعاون (الأول - 6 نقاط)، بقيادة مدربه الجديد باتريس كارتيرون ، إلى رد اعتباره من بيرسبوليس الإيراني، الذي خسر أمامه بهدف دون رد، الثلاثاء الماضي.

ويأمل التعاون تجنب الخسارة التي من الممكن أن تطيح به من صدارة المجموعة الثالثة، إلى المركز الثالث، حال انتصار الدحيل على الشارقة في المباراة التي تجمعهما، لذات الجولة والمجموعة.

فيما يحل الفريق الإيراني في المركز الثالث بـ4 نقاط، وأخيرًا الشارقة بنقطة وحيدة.

دوري أبطال آسيا النصر التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة
سبق

تختتم مساء اليوم الجمعة ، منافسات الجولة الرابعة (دور المجموعات) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 ، والتي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام بمواجهتين مهمتين بالنسبة لممثلي الكرة السعودية.

يواجه النصر (الأول - 7 نقاط) نظيره سباهان الإيراني (الثالث - 3 نقاط) عند الساعة التاسعة مساءً، على أرض ملعب نادي السد، لصالح المجموعة الرابعة.

النصر يطمح لتجاوز هذه المواجهة وتحقيق نتيجة إيجابية، وخطف بطاقة التأهل للدور التالي.

بينما يأمل سباهان رد الاعتبار وتعزيز حظوظه من أجل الصعود للمركز الثاني.

وفي اللقاء الثاني يسعى فريق التعاون (الأول - 6 نقاط)، بقيادة مدربه الجديد باتريس كارتيرون ، إلى رد اعتباره من بيرسبوليس الإيراني، الذي خسر أمامه بهدف دون رد، الثلاثاء الماضي.

ويأمل التعاون تجنب الخسارة التي من الممكن أن تطيح به من صدارة المجموعة الثالثة، إلى المركز الثالث، حال انتصار الدحيل على الشارقة في المباراة التي تجمعهما، لذات الجولة والمجموعة.

فيما يحل الفريق الإيراني في المركز الثالث بـ4 نقاط، وأخيرًا الشارقة بنقطة وحيدة.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
01:43 AM

النصر لتأكيد الانتصار أمام سباهان .. والتعاون للتعويض والحفاظ على الصدارة

في ختام الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
834

تختتم مساء اليوم الجمعة ، منافسات الجولة الرابعة (دور المجموعات) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 ، والتي تحتضن العاصمة القطرية الدوحة منافساتها هذه الأيام بمواجهتين مهمتين بالنسبة لممثلي الكرة السعودية.

يواجه النصر (الأول - 7 نقاط) نظيره سباهان الإيراني (الثالث - 3 نقاط) عند الساعة التاسعة مساءً، على أرض ملعب نادي السد، لصالح المجموعة الرابعة.

النصر يطمح لتجاوز هذه المواجهة وتحقيق نتيجة إيجابية، وخطف بطاقة التأهل للدور التالي.

بينما يأمل سباهان رد الاعتبار وتعزيز حظوظه من أجل الصعود للمركز الثاني.

وفي اللقاء الثاني يسعى فريق التعاون (الأول - 6 نقاط)، بقيادة مدربه الجديد باتريس كارتيرون ، إلى رد اعتباره من بيرسبوليس الإيراني، الذي خسر أمامه بهدف دون رد، الثلاثاء الماضي.

ويأمل التعاون تجنب الخسارة التي من الممكن أن تطيح به من صدارة المجموعة الثالثة، إلى المركز الثالث، حال انتصار الدحيل على الشارقة في المباراة التي تجمعهما، لذات الجولة والمجموعة.

فيما يحل الفريق الإيراني في المركز الثالث بـ4 نقاط، وأخيرًا الشارقة بنقطة وحيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,111
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,986
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,794
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,645

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة