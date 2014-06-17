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"الشورى" يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه إيران

أدان بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرّض له مطار أبها الدولي

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ المجتمع الدولي، باتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران, ووقف دعمها لميليشيا الحوثي, لما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وأدان المجلس -بشدة- الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرّض له مطار أبها الدولي من قِبل ميليشيات الحوثي؛ مؤكداً أن السلوك العدواني الحوثي المدعوم من إيران واستمراره في إطلاق المقذوفات على مدن المملكة لن يزيد الشعب السعودي إلا قوة وصلابة وتلاحماً مع القيادة.

وجدّد المجلس ثقته التامة بقدرات المملكة العسكرية بقطاعاتها كافة في التصدّي لما تتعرّض له المملكة من عدوان، بما يحفظ أمنها, ومقدّساتها، ورخاءها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

كما حذّر المجلس من عواقب التطورات الخطيرة المتكررة في الخليج العربي المتمثلة في استهداف ناقلات النفط, ويعتبرها استمراراً للأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوّض من أمن إمدادات الطاقة في العالم.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحيلولة دون مزيدٍ من التوتر في هذه المنطقة الحسّاسة من العالم, وحماية الملاحة البحرية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشورى" يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه إيران
سبق

طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ المجتمع الدولي، باتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران, ووقف دعمها لميليشيا الحوثي, لما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وأدان المجلس -بشدة- الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرّض له مطار أبها الدولي من قِبل ميليشيات الحوثي؛ مؤكداً أن السلوك العدواني الحوثي المدعوم من إيران واستمراره في إطلاق المقذوفات على مدن المملكة لن يزيد الشعب السعودي إلا قوة وصلابة وتلاحماً مع القيادة.

وجدّد المجلس ثقته التامة بقدرات المملكة العسكرية بقطاعاتها كافة في التصدّي لما تتعرّض له المملكة من عدوان، بما يحفظ أمنها, ومقدّساتها، ورخاءها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

كما حذّر المجلس من عواقب التطورات الخطيرة المتكررة في الخليج العربي المتمثلة في استهداف ناقلات النفط, ويعتبرها استمراراً للأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوّض من أمن إمدادات الطاقة في العالم.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحيلولة دون مزيدٍ من التوتر في هذه المنطقة الحسّاسة من العالم, وحماية الملاحة البحرية.

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
10:54 AM

"الشورى" يطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه إيران

أدان بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرّض له مطار أبها الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ المجتمع الدولي، باتخاذ موقف دولي حازم تجاه إيران, ووقف دعمها لميليشيا الحوثي, لما تمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

وأدان المجلس -بشدة- الاعتداء الإرهابي الآثم الذي تعرّض له مطار أبها الدولي من قِبل ميليشيات الحوثي؛ مؤكداً أن السلوك العدواني الحوثي المدعوم من إيران واستمراره في إطلاق المقذوفات على مدن المملكة لن يزيد الشعب السعودي إلا قوة وصلابة وتلاحماً مع القيادة.

وجدّد المجلس ثقته التامة بقدرات المملكة العسكرية بقطاعاتها كافة في التصدّي لما تتعرّض له المملكة من عدوان، بما يحفظ أمنها, ومقدّساتها، ورخاءها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

كما حذّر المجلس من عواقب التطورات الخطيرة المتكررة في الخليج العربي المتمثلة في استهداف ناقلات النفط, ويعتبرها استمراراً للأعمال التخريبية التي تمس سلامة الممرات المائية وتقوّض من أمن إمدادات الطاقة في العالم.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحيلولة دون مزيدٍ من التوتر في هذه المنطقة الحسّاسة من العالم, وحماية الملاحة البحرية.

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