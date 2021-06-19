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لأول مرة في الباحة.. إطلاق 20 وعلًا جبليًّا مهددة بالانقراض في بلجرشي

تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على البيئة

‬ تحت رعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، صباح اليوم السبت، 20 وعلًا جبليًّا، مهددة بالانقراض بالمنتزه الوطني بمحافظة بلجرشي.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في الباحة. وأكد أمير المنطقة، ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية، وإعادة تأهيلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على البيئة، ومكوناتها الطبيعية، مع خطط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأيضًا وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وعبّر الأمير الدكتور حسام بن سعود، عن سعادته بهذه الانطلاقة المتجددة للحيوانات الفطرية للمنطقة؛ مشيرًا إلى أهميتها في تحقيق التوازن البيئي.

وثمّن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية، وإثراء التنوع الإحيائي في المملكة.

فيما أشرَفَ وكيل إمارة الباحة، عبدالمنعم بن ياسين الشهري، على عملية الإطلاق، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد قربان، ومدير فرع الوزارة بالمنطقة، فهد الزهراني.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض، الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتنسيق والتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الباحة.

ويُعد المنتزه الوطني، أحد أكبر المنتزهات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والذي يتمتع بطبيعته الجبلية.

ويندرج هذا الإطلاق ضمن البرنامج الوطني لإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بهدف استعادة الحيوانات الفطرية المهددة في بيئاتها الطبيعية، ورفع جاذبية المتنزه وتفعيل الشراكة المجتمعية، واستعادة التوازن للبيئات الطبيعية.

وسيكون بمقدور المصطافين وزوار منطقة الباحة، الاستمتاعُ بمشاهدة وتصوير الوعول الجبلية التي تُعد أحد أكثر المكونات الطبيعية جاذبية في المناطق الجبلية في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لأول مرة في الباحة.. إطلاق 20 وعلًا جبليًّا مهددة بالانقراض في بلجرشي
سبق

‬ تحت رعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، صباح اليوم السبت، 20 وعلًا جبليًّا، مهددة بالانقراض بالمنتزه الوطني بمحافظة بلجرشي.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في الباحة. وأكد أمير المنطقة، ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية، وإعادة تأهيلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على البيئة، ومكوناتها الطبيعية، مع خطط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأيضًا وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وعبّر الأمير الدكتور حسام بن سعود، عن سعادته بهذه الانطلاقة المتجددة للحيوانات الفطرية للمنطقة؛ مشيرًا إلى أهميتها في تحقيق التوازن البيئي.

وثمّن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية، وإثراء التنوع الإحيائي في المملكة.

فيما أشرَفَ وكيل إمارة الباحة، عبدالمنعم بن ياسين الشهري، على عملية الإطلاق، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد قربان، ومدير فرع الوزارة بالمنطقة، فهد الزهراني.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض، الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتنسيق والتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الباحة.

ويُعد المنتزه الوطني، أحد أكبر المنتزهات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والذي يتمتع بطبيعته الجبلية.

ويندرج هذا الإطلاق ضمن البرنامج الوطني لإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بهدف استعادة الحيوانات الفطرية المهددة في بيئاتها الطبيعية، ورفع جاذبية المتنزه وتفعيل الشراكة المجتمعية، واستعادة التوازن للبيئات الطبيعية.

وسيكون بمقدور المصطافين وزوار منطقة الباحة، الاستمتاعُ بمشاهدة وتصوير الوعول الجبلية التي تُعد أحد أكثر المكونات الطبيعية جاذبية في المناطق الجبلية في المملكة.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
03:46 PM

لأول مرة في الباحة.. إطلاق 20 وعلًا جبليًّا مهددة بالانقراض في بلجرشي

تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على البيئة

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عبدالعزيز الشهري - الباحة
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‬ تحت رعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، صباح اليوم السبت، 20 وعلًا جبليًّا، مهددة بالانقراض بالمنتزه الوطني بمحافظة بلجرشي.

وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في الباحة. وأكد أمير المنطقة، ضرورة المحافظة على الحياة الفطرية، وإعادة تأهيلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة للحفاظ على البيئة، ومكوناتها الطبيعية، مع خطط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ومع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وأيضًا وفقًا لرؤية المملكة 2030.

وعبّر الأمير الدكتور حسام بن سعود، عن سعادته بهذه الانطلاقة المتجددة للحيوانات الفطرية للمنطقة؛ مشيرًا إلى أهميتها في تحقيق التوازن البيئي.

وثمّن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية، وإثراء التنوع الإحيائي في المملكة.

فيما أشرَفَ وكيل إمارة الباحة، عبدالمنعم بن ياسين الشهري، على عملية الإطلاق، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الدكتور محمد قربان، ومدير فرع الوزارة بالمنطقة، فهد الزهراني.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن البرنامج الوطني لإطلاق وإعادة توطين الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض، الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتنسيق والتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الباحة.

ويُعد المنتزه الوطني، أحد أكبر المنتزهات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والذي يتمتع بطبيعته الجبلية.

ويندرج هذا الإطلاق ضمن البرنامج الوطني لإعادة التوطين الذي ينفذه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بهدف استعادة الحيوانات الفطرية المهددة في بيئاتها الطبيعية، ورفع جاذبية المتنزه وتفعيل الشراكة المجتمعية، واستعادة التوازن للبيئات الطبيعية.

وسيكون بمقدور المصطافين وزوار منطقة الباحة، الاستمتاعُ بمشاهدة وتصوير الوعول الجبلية التي تُعد أحد أكثر المكونات الطبيعية جاذبية في المناطق الجبلية في المملكة.

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