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"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

مصحوبة برياح وشبه انعدام للرؤية حتى الـ 8 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً اليوم يتضمن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة "أضم، والجموم، الطائف والعرضيات، والكامل، وميسان".
وقالت "الهيئة" إن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً .

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً اليوم يتضمن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة "أضم، والجموم، الطائف والعرضيات، والكامل، وميسان".
وقالت "الهيئة" إن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً .

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
02:19 PM

"الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة

مصحوبة برياح وشبه انعدام للرؤية حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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3,513

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً اليوم يتضمن هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة "أضم، والجموم، الطائف والعرضيات، والكامل، وميسان".
وقالت "الهيئة" إن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً .

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