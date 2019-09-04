جراحة ناجحة تنهي معاناة حاجّة بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة

7 ساعات ونصفاً جرى خلالها استئصال ورم باستخدام الميكروسكوب

تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرّمة من إنقاذ حياة حاجّة مصابة بضعف مفاجئ بالجزء الأيمن من الجسم وتدهور في مستوى الوعي.

وتبيّن بعد إجراء الفحوص وجود ورم بالفص الأمامي الأيسر للدماغ يسمّى ورم الدبقيات القليلة التغصن "low grade oligodenroglioma".

وبفضلٍ من الله أُجريت العملية، حيث استغرقت 7 ساعات ونصفاً جرى خلالها استئصال الورم باستخدام الميكروسكوب الجراحي وجهاز الكافيترون لتفتيت أورام الدماغ بالموجات فوق الصوتية، وخلال أيام استفاقت المريضة وأظهرت تحسناً كاملاً في مستوى الوعي وقوة الجهة اليمنى من الجسم، وغادرت المستشفى، كما تمّ وضع خطة علاجية كاملة لتتابعها في بلدها عند عودتها.