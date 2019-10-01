النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيصال الكهرباء لضاحية "الإسكان" بالطائف وتوسعة الطريق المؤدي لمشاريع وادي جليل

من خلال مناقشات المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة

ترأس محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي للتنمية والتطوير بمحافظة الطائف، اليوم، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير السابع في الدورة الخامسة، بحضور أعضاء المجلس المحلي من رؤساء الدوائر الحكومية وأهالي المحافظة.

وأعرب محافظ الطائف عن فخره واعتزازه بما تحقق للطائف خلال الفترة الماضية من خلال موسم الطائف ومهرجان ولي العهد للهجن، وذلك بفضل الله ثم بما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود لكل مشاريع التنمية في كل مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأشار إلى أن توجيهات ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه لكل المشاريع، والدعم اللامحدود للتنمية بمحافظة الطائف، يعطي دليلاً على أن الطائف تحظى بالاهتمام التنموي في كل المجالات، والحرص على ما يحقق النهضة التنموية بالمحافظة ومراكزها.

وبعد ذلك، ناقش المجلس المواضيع المدرجة في جدول أعماله، والتي من أبرزها إيصال التيار الكهربائي لضاحية الإسكان، وتوسعة الطريق المؤدي لمشاريع الإسكان بوادي جليل من جسر الأمير محمد بن عبدالعزيز، وحتى موقع المشروع، كما استعرض محاضر اللجان المنبثقة وراجع ما تم بشأن التوصيات السابقة، وجرى اتخاذ القرارات اللازمة على ما عرض من مواضيع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إيصال الكهرباء لضاحية "الإسكان" بالطائف وتوسعة الطريق المؤدي لمشاريع وادي جليل
سبق

ترأس محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي للتنمية والتطوير بمحافظة الطائف، اليوم، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير السابع في الدورة الخامسة، بحضور أعضاء المجلس المحلي من رؤساء الدوائر الحكومية وأهالي المحافظة.

وأعرب محافظ الطائف عن فخره واعتزازه بما تحقق للطائف خلال الفترة الماضية من خلال موسم الطائف ومهرجان ولي العهد للهجن، وذلك بفضل الله ثم بما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود لكل مشاريع التنمية في كل مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأشار إلى أن توجيهات ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه لكل المشاريع، والدعم اللامحدود للتنمية بمحافظة الطائف، يعطي دليلاً على أن الطائف تحظى بالاهتمام التنموي في كل المجالات، والحرص على ما يحقق النهضة التنموية بالمحافظة ومراكزها.

وبعد ذلك، ناقش المجلس المواضيع المدرجة في جدول أعماله، والتي من أبرزها إيصال التيار الكهربائي لضاحية الإسكان، وتوسعة الطريق المؤدي لمشاريع الإسكان بوادي جليل من جسر الأمير محمد بن عبدالعزيز، وحتى موقع المشروع، كما استعرض محاضر اللجان المنبثقة وراجع ما تم بشأن التوصيات السابقة، وجرى اتخاذ القرارات اللازمة على ما عرض من مواضيع.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
09:42 PM

إيصال الكهرباء لضاحية "الإسكان" بالطائف وتوسعة الطريق المؤدي لمشاريع وادي جليل

من خلال مناقشات المجلس المحلي للتنمية والتطوير بالمحافظة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
20

ترأس محافظ الطائف رئيس المجلس المحلي للتنمية والتطوير بمحافظة الطائف، اليوم، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير السابع في الدورة الخامسة، بحضور أعضاء المجلس المحلي من رؤساء الدوائر الحكومية وأهالي المحافظة.

وأعرب محافظ الطائف عن فخره واعتزازه بما تحقق للطائف خلال الفترة الماضية من خلال موسم الطائف ومهرجان ولي العهد للهجن، وذلك بفضل الله ثم بما توليه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود لكل مشاريع التنمية في كل مناطق المملكة ومحافظاتها.

وأشار إلى أن توجيهات ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه لكل المشاريع، والدعم اللامحدود للتنمية بمحافظة الطائف، يعطي دليلاً على أن الطائف تحظى بالاهتمام التنموي في كل المجالات، والحرص على ما يحقق النهضة التنموية بالمحافظة ومراكزها.

وبعد ذلك، ناقش المجلس المواضيع المدرجة في جدول أعماله، والتي من أبرزها إيصال التيار الكهربائي لضاحية الإسكان، وتوسعة الطريق المؤدي لمشاريع الإسكان بوادي جليل من جسر الأمير محمد بن عبدالعزيز، وحتى موقع المشروع، كما استعرض محاضر اللجان المنبثقة وراجع ما تم بشأن التوصيات السابقة، وجرى اتخاذ القرارات اللازمة على ما عرض من مواضيع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,395
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,372
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,403
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,013

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة