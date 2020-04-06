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عضو شورى يطالب بإعادة هيكلة "الإعلام" لتركز جهودها على "الرقمي التفاعلي"

عبدالإله ساعاتي: لكي تسهم الوزارة في حماية المجتمع من المحتوى الضار

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439-1440هـ تضمنه مداخلات مثرية لضبط عمل مشاهير التواصل وهي المطالب الذي نقلتها "سبق" غير مرة.

وكتب حساب "المجلس" على تويتر: "أشاد عضو الشورى الدكتور هادي اليامي بجهود مركز التواصل الحكومي، مما أسهم في نقل صورة إيجابية عن المملكة من خلال اعتماده على تقنيات الإعلام الرقمي، مطالباً وزارة الإعلام بمزيد من الدعم للمركز، مؤكداً على دور الوزارة في انتقال الصحف لمنشآت رقمية تواكب التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام".

واقترح عضو الشورى بندر عسيري على وزارة الإعلام بالقيام بمسح شامل للإدارات الإعلامية لدى الجهات الحكومية لتقييم قدراتها الأساسية لإيصال رسالة تلك الجهات إلى الجمهور المستهدف.

وطالبت الدكتورة إقبال درندري بوضع إطار حوكمة يضبط أنشطة المشاهير وقالت: "نأمل من وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع إطار حوكمة يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد".

كما طالب الدكتور عبدالإله ساعاتي بإعادة هيكلة وزارة الإعلام، بحيث تركز جهودها على الإعلام الرقمي التفاعلي للحاجة الماسة للوزارة لأن تسهم في حماية المجتمع من المحتوى الضار، داعياً الوزارة للعمل على دعم الصحف الورقية للتحول الرقمي بالشراكة مع صحف عالمية.

مجلس الشورى وزارة الإعلام مشاهير التواصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضو شورى يطالب بإعادة هيكلة "الإعلام" لتركز جهودها على "الرقمي التفاعلي"
سبق

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439-1440هـ تضمنه مداخلات مثرية لضبط عمل مشاهير التواصل وهي المطالب الذي نقلتها "سبق" غير مرة.

وكتب حساب "المجلس" على تويتر: "أشاد عضو الشورى الدكتور هادي اليامي بجهود مركز التواصل الحكومي، مما أسهم في نقل صورة إيجابية عن المملكة من خلال اعتماده على تقنيات الإعلام الرقمي، مطالباً وزارة الإعلام بمزيد من الدعم للمركز، مؤكداً على دور الوزارة في انتقال الصحف لمنشآت رقمية تواكب التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام".

واقترح عضو الشورى بندر عسيري على وزارة الإعلام بالقيام بمسح شامل للإدارات الإعلامية لدى الجهات الحكومية لتقييم قدراتها الأساسية لإيصال رسالة تلك الجهات إلى الجمهور المستهدف.

وطالبت الدكتورة إقبال درندري بوضع إطار حوكمة يضبط أنشطة المشاهير وقالت: "نأمل من وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع إطار حوكمة يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد".

كما طالب الدكتور عبدالإله ساعاتي بإعادة هيكلة وزارة الإعلام، بحيث تركز جهودها على الإعلام الرقمي التفاعلي للحاجة الماسة للوزارة لأن تسهم في حماية المجتمع من المحتوى الضار، داعياً الوزارة للعمل على دعم الصحف الورقية للتحول الرقمي بالشراكة مع صحف عالمية.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
02:57 PM
اخر تعديل
06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
04:18 PM

عضو شورى يطالب بإعادة هيكلة "الإعلام" لتركز جهودها على "الرقمي التفاعلي"

عبدالإله ساعاتي: لكي تسهم الوزارة في حماية المجتمع من المحتوى الضار

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بدر العتيبي - الرياض
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1,780

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1439-1440هـ تضمنه مداخلات مثرية لضبط عمل مشاهير التواصل وهي المطالب الذي نقلتها "سبق" غير مرة.

وكتب حساب "المجلس" على تويتر: "أشاد عضو الشورى الدكتور هادي اليامي بجهود مركز التواصل الحكومي، مما أسهم في نقل صورة إيجابية عن المملكة من خلال اعتماده على تقنيات الإعلام الرقمي، مطالباً وزارة الإعلام بمزيد من الدعم للمركز، مؤكداً على دور الوزارة في انتقال الصحف لمنشآت رقمية تواكب التطورات التي تشهدها صناعة الإعلام".

واقترح عضو الشورى بندر عسيري على وزارة الإعلام بالقيام بمسح شامل للإدارات الإعلامية لدى الجهات الحكومية لتقييم قدراتها الأساسية لإيصال رسالة تلك الجهات إلى الجمهور المستهدف.

وطالبت الدكتورة إقبال درندري بوضع إطار حوكمة يضبط أنشطة المشاهير وقالت: "نأمل من وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع إطار حوكمة يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد".

كما طالب الدكتور عبدالإله ساعاتي بإعادة هيكلة وزارة الإعلام، بحيث تركز جهودها على الإعلام الرقمي التفاعلي للحاجة الماسة للوزارة لأن تسهم في حماية المجتمع من المحتوى الضار، داعياً الوزارة للعمل على دعم الصحف الورقية للتحول الرقمي بالشراكة مع صحف عالمية.

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