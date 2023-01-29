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أكثر من 800 ألف بحث.. الجامعة الإسلامية تدشن منصة النتاج العلمي

تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 .. حفظ وتوثيق وتصنيف ونشر

دشن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي اليوم الثلاثاء "منصة النتاج العلمي" بحضور أعضاء مجلس الجامعة والهيئة الاستشارية ووكلاء الجامعة وعدد من مسؤوليها.

وتعد المنصة إحدى برامج تطوير منظومة البحث العلمي وأتمتة إلاجراءات تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتسعى من خلالها الجامعة لإدارة الأبحاث العلمية في الجامعة منذ تأسيسها، وحفظها، وتوثيقها، وتصنيفها، ونشرها، وإفادة الباحثين بها، وتفعيل الحركة العلمية والبحثية وفق عمل مؤسسي منظم، حيث تضم أكثر من ٨٠٠ ألف رسالة علمية وبحث.

وتهدف المنصة إلى حفظ النتاج العلمي للجامعة من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع الأبحاث العلمية التي أعدها منسوبو الجامعة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى نشر الأبحاث العلمية باللغتين (العربية والإنجليزية) على موقع الجامعة وعلى الأدلة العالمية للأبحاث العلمية، وكذلك تفعيل الاستفادة من البحث العلمي ونتائجه وتوصياته. وسيتم العمل على تصميم تطبيق إلكتروني لاستخدامها عبر الأجهزة الذكية.

وتخدم منصة النتاج العلمي المستفيدين عن طريق إعداد واجهة من قاعدة بيانات الأبحاث العلمية، ومعرفة الموضوعات المطروقة، ومعلومات وافية عنها، وعن محتوياتها بشكل مفصل.

يشار إلى أن المنصة عبارة عن موقع إلكتروني يشتمل على النتاج العلمي، تشرف عليه وتديره عمادة البحث العلمي، يضم كافة أوعية النتاج العلمي للجامعة المتمثلة في: الرسائل العلمية والمشروعات البحثية للباحثين في مراحل الدراسات العليا، والأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس، والأبحاث المجازة في مجلات الجامعة، وبراءات الاختراع، والأوراق العلمية.

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أكثر من 800 ألف بحث.. الجامعة الإسلامية تدشن منصة النتاج العلمي
سبق

دشن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي اليوم الثلاثاء "منصة النتاج العلمي" بحضور أعضاء مجلس الجامعة والهيئة الاستشارية ووكلاء الجامعة وعدد من مسؤوليها.

وتعد المنصة إحدى برامج تطوير منظومة البحث العلمي وأتمتة إلاجراءات تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتسعى من خلالها الجامعة لإدارة الأبحاث العلمية في الجامعة منذ تأسيسها، وحفظها، وتوثيقها، وتصنيفها، ونشرها، وإفادة الباحثين بها، وتفعيل الحركة العلمية والبحثية وفق عمل مؤسسي منظم، حيث تضم أكثر من ٨٠٠ ألف رسالة علمية وبحث.

وتهدف المنصة إلى حفظ النتاج العلمي للجامعة من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع الأبحاث العلمية التي أعدها منسوبو الجامعة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى نشر الأبحاث العلمية باللغتين (العربية والإنجليزية) على موقع الجامعة وعلى الأدلة العالمية للأبحاث العلمية، وكذلك تفعيل الاستفادة من البحث العلمي ونتائجه وتوصياته. وسيتم العمل على تصميم تطبيق إلكتروني لاستخدامها عبر الأجهزة الذكية.

وتخدم منصة النتاج العلمي المستفيدين عن طريق إعداد واجهة من قاعدة بيانات الأبحاث العلمية، ومعرفة الموضوعات المطروقة، ومعلومات وافية عنها، وعن محتوياتها بشكل مفصل.

يشار إلى أن المنصة عبارة عن موقع إلكتروني يشتمل على النتاج العلمي، تشرف عليه وتديره عمادة البحث العلمي، يضم كافة أوعية النتاج العلمي للجامعة المتمثلة في: الرسائل العلمية والمشروعات البحثية للباحثين في مراحل الدراسات العليا، والأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس، والأبحاث المجازة في مجلات الجامعة، وبراءات الاختراع، والأوراق العلمية.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
02:54 PM

أكثر من 800 ألف بحث.. الجامعة الإسلامية تدشن منصة النتاج العلمي

تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 .. حفظ وتوثيق وتصنيف ونشر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي اليوم الثلاثاء "منصة النتاج العلمي" بحضور أعضاء مجلس الجامعة والهيئة الاستشارية ووكلاء الجامعة وعدد من مسؤوليها.

وتعد المنصة إحدى برامج تطوير منظومة البحث العلمي وأتمتة إلاجراءات تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتسعى من خلالها الجامعة لإدارة الأبحاث العلمية في الجامعة منذ تأسيسها، وحفظها، وتوثيقها، وتصنيفها، ونشرها، وإفادة الباحثين بها، وتفعيل الحركة العلمية والبحثية وفق عمل مؤسسي منظم، حيث تضم أكثر من ٨٠٠ ألف رسالة علمية وبحث.

وتهدف المنصة إلى حفظ النتاج العلمي للجامعة من خلال إنشاء قاعدة بيانات لجميع الأبحاث العلمية التي أعدها منسوبو الجامعة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى نشر الأبحاث العلمية باللغتين (العربية والإنجليزية) على موقع الجامعة وعلى الأدلة العالمية للأبحاث العلمية، وكذلك تفعيل الاستفادة من البحث العلمي ونتائجه وتوصياته. وسيتم العمل على تصميم تطبيق إلكتروني لاستخدامها عبر الأجهزة الذكية.

وتخدم منصة النتاج العلمي المستفيدين عن طريق إعداد واجهة من قاعدة بيانات الأبحاث العلمية، ومعرفة الموضوعات المطروقة، ومعلومات وافية عنها، وعن محتوياتها بشكل مفصل.

يشار إلى أن المنصة عبارة عن موقع إلكتروني يشتمل على النتاج العلمي، تشرف عليه وتديره عمادة البحث العلمي، يضم كافة أوعية النتاج العلمي للجامعة المتمثلة في: الرسائل العلمية والمشروعات البحثية للباحثين في مراحل الدراسات العليا، والأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس، والأبحاث المجازة في مجلات الجامعة، وبراءات الاختراع، والأوراق العلمية.

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