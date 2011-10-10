النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد دعوة للحشد لمبارة "الوحدة والاتحاد".. مدير تعليم مكة يوقف التعميم

"الزايدي" في تعميم إلحاقي: نقف على مسافة واحدة من كافة أندية الوطن

أوقف مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، العمل بتعميم أصدره أمس حثّ فيه منسوبي المدارس من معلمين وطلاب إلى حضور مباراة ناديي "الوحدة والاتحاد"، التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في العشرين من الشهر الجاري.

وجاء قرار إيقاف العمل بالتعميم، بعد موجة غضب بين متداولي التعميم، وصدر التعميم الإلحاقي عن مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، اليوم، متضمنًا أنه تقرر اعتماد إيقاف العمل بالتعميم المشار إليه.

وقال التعميم الإلحاقي: بالإشارة إلى التعميم السابق المتضمن دعوة نادي الوحدة لحضور مباراة في كرة القدم وفقاً للشراكة مع النادي التي تتناول كافة المناشط الرياضية التي تخدم الطالب والمعلم على حد سواء، ونظراً لأن ما ورد في التعميم قد فُهم على غير مراده، حيث كان القصد تأكيد تلك الشراكة خدمة للرياضة المدرسية والرياضة في مكة المكرمة دون التدخل في الميول الرياضية، والتعصب المرفوض، إذ إننا نقف على مسافة واحدة من كافة أندية الوطن الغالي.

وكانت "سبق" نشرت تعميم مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، مساء أمس تحت عنوان: "تعليم مكة يدعو قادة المدارس للحشد خلال مباراة الوحدة و"الاتحاد"، وجاء فيه أن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن محمد الزايدي، دعا قيادات المدارس بمكة المكرمة إلى حث منسوبي المدارس من معلمين وطلاب إلى حضور مباراة ناديي الوحدة والاتحاد، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في العشرين من الشهر الجاري.

وبحسب تعميم اطلعت عليه "سبق" حينها؛ وجه مدير تعليم مكة المكرمة أحمد الزايدي، إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية "بنين" جاء فيه: تلقينا دعوة نادي الوحدة الرياضي لحضور مباراة كرة القدم بين ناديَي الوحدة والاتحاد، وذلك ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع يوم السبت 1441/2/20 الموافق 2019/10/19.

وتضمن التعميم أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من علاقة التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ونادي الوحدة الرياضي.

وطالب "الزايدي" قادة المدارس بالدخول إلى رابط مخصص لتعبئة البيانات وتحديد منسق للمدرسة، كما حث معلمي التربية البدنية ومنسوبي المدرسة والطلاب على حضور المباراة، والمشاركة في المسابقات والسحوبات والجوائز المصاحبة.

وأشار التعميم إلى أن تذاكر المباراة والنقل من وإلى الملعب مجانًا لمنسوبي التعليم.

مدير تعليم مكة المكرمة الوحدة الاتحاد ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد دعوة للحشد لمبارة "الوحدة والاتحاد".. مدير تعليم مكة يوقف التعميم
سبق

أوقف مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، العمل بتعميم أصدره أمس حثّ فيه منسوبي المدارس من معلمين وطلاب إلى حضور مباراة ناديي "الوحدة والاتحاد"، التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في العشرين من الشهر الجاري.

وجاء قرار إيقاف العمل بالتعميم، بعد موجة غضب بين متداولي التعميم، وصدر التعميم الإلحاقي عن مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، اليوم، متضمنًا أنه تقرر اعتماد إيقاف العمل بالتعميم المشار إليه.

وقال التعميم الإلحاقي: بالإشارة إلى التعميم السابق المتضمن دعوة نادي الوحدة لحضور مباراة في كرة القدم وفقاً للشراكة مع النادي التي تتناول كافة المناشط الرياضية التي تخدم الطالب والمعلم على حد سواء، ونظراً لأن ما ورد في التعميم قد فُهم على غير مراده، حيث كان القصد تأكيد تلك الشراكة خدمة للرياضة المدرسية والرياضة في مكة المكرمة دون التدخل في الميول الرياضية، والتعصب المرفوض، إذ إننا نقف على مسافة واحدة من كافة أندية الوطن الغالي.

وكانت "سبق" نشرت تعميم مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، مساء أمس تحت عنوان: "تعليم مكة يدعو قادة المدارس للحشد خلال مباراة الوحدة و"الاتحاد"، وجاء فيه أن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن محمد الزايدي، دعا قيادات المدارس بمكة المكرمة إلى حث منسوبي المدارس من معلمين وطلاب إلى حضور مباراة ناديي الوحدة والاتحاد، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في العشرين من الشهر الجاري.

وبحسب تعميم اطلعت عليه "سبق" حينها؛ وجه مدير تعليم مكة المكرمة أحمد الزايدي، إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية "بنين" جاء فيه: تلقينا دعوة نادي الوحدة الرياضي لحضور مباراة كرة القدم بين ناديَي الوحدة والاتحاد، وذلك ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع يوم السبت 1441/2/20 الموافق 2019/10/19.

وتضمن التعميم أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من علاقة التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ونادي الوحدة الرياضي.

وطالب "الزايدي" قادة المدارس بالدخول إلى رابط مخصص لتعبئة البيانات وتحديد منسق للمدرسة، كما حث معلمي التربية البدنية ومنسوبي المدرسة والطلاب على حضور المباراة، والمشاركة في المسابقات والسحوبات والجوائز المصاحبة.

وأشار التعميم إلى أن تذاكر المباراة والنقل من وإلى الملعب مجانًا لمنسوبي التعليم.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
02:43 PM

بعد دعوة للحشد لمبارة "الوحدة والاتحاد".. مدير تعليم مكة يوقف التعميم

"الزايدي" في تعميم إلحاقي: نقف على مسافة واحدة من كافة أندية الوطن

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
4,167

أوقف مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، العمل بتعميم أصدره أمس حثّ فيه منسوبي المدارس من معلمين وطلاب إلى حضور مباراة ناديي "الوحدة والاتحاد"، التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في العشرين من الشهر الجاري.

وجاء قرار إيقاف العمل بالتعميم، بعد موجة غضب بين متداولي التعميم، وصدر التعميم الإلحاقي عن مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، اليوم، متضمنًا أنه تقرر اعتماد إيقاف العمل بالتعميم المشار إليه.

وقال التعميم الإلحاقي: بالإشارة إلى التعميم السابق المتضمن دعوة نادي الوحدة لحضور مباراة في كرة القدم وفقاً للشراكة مع النادي التي تتناول كافة المناشط الرياضية التي تخدم الطالب والمعلم على حد سواء، ونظراً لأن ما ورد في التعميم قد فُهم على غير مراده، حيث كان القصد تأكيد تلك الشراكة خدمة للرياضة المدرسية والرياضة في مكة المكرمة دون التدخل في الميول الرياضية، والتعصب المرفوض، إذ إننا نقف على مسافة واحدة من كافة أندية الوطن الغالي.

وكانت "سبق" نشرت تعميم مدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزايدي، مساء أمس تحت عنوان: "تعليم مكة يدعو قادة المدارس للحشد خلال مباراة الوحدة و"الاتحاد"، وجاء فيه أن مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن محمد الزايدي، دعا قيادات المدارس بمكة المكرمة إلى حث منسوبي المدارس من معلمين وطلاب إلى حضور مباراة ناديي الوحدة والاتحاد، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في العشرين من الشهر الجاري.

وبحسب تعميم اطلعت عليه "سبق" حينها؛ وجه مدير تعليم مكة المكرمة أحمد الزايدي، إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية "بنين" جاء فيه: تلقينا دعوة نادي الوحدة الرياضي لحضور مباراة كرة القدم بين ناديَي الوحدة والاتحاد، وذلك ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع يوم السبت 1441/2/20 الموافق 2019/10/19.

وتضمن التعميم أن هذه الخطوة جاءت انطلاقًا من علاقة التعاون المشترك بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ونادي الوحدة الرياضي.

وطالب "الزايدي" قادة المدارس بالدخول إلى رابط مخصص لتعبئة البيانات وتحديد منسق للمدرسة، كما حث معلمي التربية البدنية ومنسوبي المدرسة والطلاب على حضور المباراة، والمشاركة في المسابقات والسحوبات والجوائز المصاحبة.

وأشار التعميم إلى أن تذاكر المباراة والنقل من وإلى الملعب مجانًا لمنسوبي التعليم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,892
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,651
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,752
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,433

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة