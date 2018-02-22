أقيم بمقر الغرفة التجارية بجدة، اللقاء الثالث لمبادرة: ( أنا في قمة الهرم) والتي انطلقت ضمن مبادرة: ( كيف نكون قدوة) لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، التي يقدمها مركز البصمة الإيجابية للاستشارات التربوية والتعليمية لفتيان وفتيات دور الرعاية في منطقة مكة بعنوان: "أدوات التوجيه الشخصي" و"الثراء يبدأ بمشروع". وناقش في اللقاء كل من المستشارين؛ رزن السلمي، دكتورة وجنات الثقفي ومنال فدعق وهناء الطيب ورويدا خوجه، الأدوات والطرق التي يحتاجها الإنسان للتحكم بالتوجهات الشخصية، والتحكم في المشاعر والسلوكيات لمواجهة ظروف الحياة، والطرق المثلى لإدارة الميزانية للوصول للثراء. وأشاد فيصل بن عبدالرزاق أحد المتدربين في هذا اللقاء، بالمعلومات التي تنمي خبراته، لاجتياز الكثير من عقبات الحياة، وتتيح له أن يكون قدوة لنفسه وقائداً قادرا على مساعدة الآخرين. حضر هذا اللقاء أكثر من 40 شابا و 50 فتاة وعدد من الإعلاميين والمنظمين من فريق منتهى التطوعي، واختتم اللقاء المستشار خالد الزهيري بتحفيز الحضور لترجمة هذه المعلومات في الترشيد المالي، لواقع نتعايش معه بحياتنا ونبني به مشاريعنا. والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المتواصلة، التي تهدف إلى صنع قادة من أبناء وفتيات الدور الإيوائية بمنطقة مكة المكرمة.

فرع "العمل" بمنطقة مكة ينفذ مبادرة "أنا في قمة الهرم" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-22 أقيم بمقر الغرفة التجارية بجدة، اللقاء الثالث لمبادرة: ( أنا في قمة الهرم) والتي انطلقت ضمن مبادرة: ( كيف نكون قدوة) لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، التي يقدمها مركز البصمة الإيجابية للاستشارات التربوية والتعليمية لفتيان وفتيات دور الرعاية في منطقة مكة بعنوان: "أدوات التوجيه الشخصي" و"الثراء يبدأ بمشروع".



وناقش في اللقاء كل من المستشارين؛ رزن السلمي، دكتورة وجنات الثقفي ومنال فدعق وهناء الطيب ورويدا خوجه، الأدوات والطرق التي يحتاجها الإنسان للتحكم بالتوجهات الشخصية، والتحكم في المشاعر والسلوكيات لمواجهة ظروف الحياة، والطرق المثلى لإدارة الميزانية للوصول للثراء.



وأشاد فيصل بن عبدالرزاق أحد المتدربين في هذا اللقاء، بالمعلومات التي تنمي خبراته، لاجتياز الكثير من عقبات الحياة، وتتيح له أن يكون قدوة لنفسه وقائداً قادرا على مساعدة الآخرين.



حضر هذا اللقاء أكثر من 40 شابا و 50 فتاة وعدد من الإعلاميين والمنظمين من فريق منتهى التطوعي، واختتم اللقاء المستشار خالد الزهيري بتحفيز الحضور لترجمة هذه المعلومات في الترشيد المالي، لواقع نتعايش معه بحياتنا ونبني به مشاريعنا.



والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المتواصلة، التي تهدف إلى صنع قادة من أبناء وفتيات الدور الإيوائية بمنطقة مكة المكرمة.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 09:42 PM

فرع "العمل" بمنطقة مكة ينفذ مبادرة "أنا في قمة الهرم" حضر اللقاء 40 شابًا و 50 فتاة وعدد من الإعلاميين





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أقيم بمقر الغرفة التجارية بجدة، اللقاء الثالث لمبادرة: ( أنا في قمة الهرم) والتي انطلقت ضمن مبادرة: ( كيف نكون قدوة) لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، التي يقدمها مركز البصمة الإيجابية للاستشارات التربوية والتعليمية لفتيان وفتيات دور الرعاية في منطقة مكة بعنوان: "أدوات التوجيه الشخصي" و"الثراء يبدأ بمشروع".



وناقش في اللقاء كل من المستشارين؛ رزن السلمي، دكتورة وجنات الثقفي ومنال فدعق وهناء الطيب ورويدا خوجه، الأدوات والطرق التي يحتاجها الإنسان للتحكم بالتوجهات الشخصية، والتحكم في المشاعر والسلوكيات لمواجهة ظروف الحياة، والطرق المثلى لإدارة الميزانية للوصول للثراء.



وأشاد فيصل بن عبدالرزاق أحد المتدربين في هذا اللقاء، بالمعلومات التي تنمي خبراته، لاجتياز الكثير من عقبات الحياة، وتتيح له أن يكون قدوة لنفسه وقائداً قادرا على مساعدة الآخرين.



حضر هذا اللقاء أكثر من 40 شابا و 50 فتاة وعدد من الإعلاميين والمنظمين من فريق منتهى التطوعي، واختتم اللقاء المستشار خالد الزهيري بتحفيز الحضور لترجمة هذه المعلومات في الترشيد المالي، لواقع نتعايش معه بحياتنا ونبني به مشاريعنا.



والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المتواصلة، التي تهدف إلى صنع قادة من أبناء وفتيات الدور الإيوائية بمنطقة مكة المكرمة.