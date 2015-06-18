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"سبق" تكشف تفاصيل الخطاب المتداول عن الكتب الدراسية

"العصيمي": من الطبيعي ألا توزع لأنه طالها تعديل وإضافات

أكد لـ"سبق" المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، حول الخطاب المتداول الخاص بالكتب الدراسية، أنه يتحدث عن بقايا من الكتب التي طبعت للعام الدراسي الماضي 1439 /1440 هــ مبينًا أنه نتيجة للتغيير في المناهج فمن الطبيعي ألا توزع لأنه طالها تعديل وإضافات.

جاء ذلك بعد أن تداول مغردون عبر مواقع في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" خطابًا بشأن الكتب الدراسية المتوفرة في مستودعات الوزارة المركزية ومستودعات إدارات التعليم للعام الدراسي 1439 - 1440 هـ.

وعن مدى إمكانية الاستفادة منها للعام الدراسي القادم 1441 هـ ، أوضح أن جميع الكتب الدراسية في مختلف المراحل الدراسية قد شملها التعديل ولا يمكن الاستفادة منها للعام الدراسي القادم باستثناء كتب المقررات للمرحلة الثانوية يمكن الاستفادة منها للمدارس للفصل الصيفي الحالي .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" تكشف تفاصيل الخطاب المتداول عن الكتب الدراسية
سبق

أكد لـ"سبق" المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، حول الخطاب المتداول الخاص بالكتب الدراسية، أنه يتحدث عن بقايا من الكتب التي طبعت للعام الدراسي الماضي 1439 /1440 هــ مبينًا أنه نتيجة للتغيير في المناهج فمن الطبيعي ألا توزع لأنه طالها تعديل وإضافات.

جاء ذلك بعد أن تداول مغردون عبر مواقع في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" خطابًا بشأن الكتب الدراسية المتوفرة في مستودعات الوزارة المركزية ومستودعات إدارات التعليم للعام الدراسي 1439 - 1440 هـ.

وعن مدى إمكانية الاستفادة منها للعام الدراسي القادم 1441 هـ ، أوضح أن جميع الكتب الدراسية في مختلف المراحل الدراسية قد شملها التعديل ولا يمكن الاستفادة منها للعام الدراسي القادم باستثناء كتب المقررات للمرحلة الثانوية يمكن الاستفادة منها للمدارس للفصل الصيفي الحالي .

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440
10:56 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
02:11 AM

"سبق" تكشف تفاصيل الخطاب المتداول عن الكتب الدراسية

"العصيمي": من الطبيعي ألا توزع لأنه طالها تعديل وإضافات

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سعود الدعجاني - جدة
7
23,335

أكد لـ"سبق" المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، حول الخطاب المتداول الخاص بالكتب الدراسية، أنه يتحدث عن بقايا من الكتب التي طبعت للعام الدراسي الماضي 1439 /1440 هــ مبينًا أنه نتيجة للتغيير في المناهج فمن الطبيعي ألا توزع لأنه طالها تعديل وإضافات.

جاء ذلك بعد أن تداول مغردون عبر مواقع في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" خطابًا بشأن الكتب الدراسية المتوفرة في مستودعات الوزارة المركزية ومستودعات إدارات التعليم للعام الدراسي 1439 - 1440 هـ.

وعن مدى إمكانية الاستفادة منها للعام الدراسي القادم 1441 هـ ، أوضح أن جميع الكتب الدراسية في مختلف المراحل الدراسية قد شملها التعديل ولا يمكن الاستفادة منها للعام الدراسي القادم باستثناء كتب المقررات للمرحلة الثانوية يمكن الاستفادة منها للمدارس للفصل الصيفي الحالي .

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