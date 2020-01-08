بالفيديو .. لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية فوق طهران

مصرع جميع ركابها

بثّت الصحف والوكالات شريط فيديو يكشف عن لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية فوق طهران، اليوم الأربعاء، ومقتل جميع ركابها بُعيد إقلاعها.

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن أن الطائرة، التي كان على متنها 176 شخصاً، سقطت فوق العاصمة الإيرانية.

ويظهر الفيديو الطائرة على شكل نقطة ضوء في الظلام وهي تدور كأنها تستعد للهبوط، وفجأة تتحوّل إلى كتلة من النيران المشتعلة.

وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة (إيسنا) شبه الرسمية، إنه "حتماً هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون".

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، إن الكارثة الجوية أسفرت عن "مقتل كل الركاب".

وذكر المتحدّث باسم المطار، أن الطائرة كانت تقل 176 شخصاً، هم 167 راكباً وطاقماً من 9 أفراد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة "فارس"، أن الطائرة، وهي من طراز بوينج 737، سقطت بُعيد إقلاعها من مطار الخميني في طهران، بسبب "مشكلات فنية".

هذا وأبرز المتحدث باسم جهاز إدارة الطوارئ في البلاد، أن عشر سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية كانت متجهة إلى كييف.