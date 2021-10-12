سالم يعود لتدريبات الهلال .. والفريق يكثف تحضيراته لموقعة بيرسبوليس الإيراني

بات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري، قريبًا من الجاهزية الكاملة، بعد مشاركته، اليوم الثلاثاء، في جزء من تدريبات فريقه.

كما شهدت تدريبات الأزرق مشاركة البرازيلي بيريرا ومحمد البريك وسعد الناصر.



ويكثف الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني، السبت، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.