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سالم يعود لتدريبات الهلال .. والفريق يكثف تحضيراته لموقعة بيرسبوليس الإيراني

بات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري، قريبًا من الجاهزية الكاملة، بعد مشاركته، اليوم الثلاثاء، في جزء من تدريبات فريقه.

كما شهدت تدريبات الأزرق مشاركة البرازيلي بيريرا ومحمد البريك وسعد الناصر.


ويكثف الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني، السبت، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سالم يعود لتدريبات الهلال .. والفريق يكثف تحضيراته لموقعة بيرسبوليس الإيراني
سبق

بات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري، قريبًا من الجاهزية الكاملة، بعد مشاركته، اليوم الثلاثاء، في جزء من تدريبات فريقه.

كما شهدت تدريبات الأزرق مشاركة البرازيلي بيريرا ومحمد البريك وسعد الناصر.


ويكثف الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني، السبت، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
09:24 PM

سالم يعود لتدريبات الهلال .. والفريق يكثف تحضيراته لموقعة بيرسبوليس الإيراني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سالم الدوسري، قريبًا من الجاهزية الكاملة، بعد مشاركته، اليوم الثلاثاء، في جزء من تدريبات فريقه.

كما شهدت تدريبات الأزرق مشاركة البرازيلي بيريرا ومحمد البريك وسعد الناصر.


ويكثف الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني، السبت، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

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