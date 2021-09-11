"الفندي" احتساب الغياب لمن هم فوق 12 عامًا بدءًا من الغد

لمن لم يتلقوا جرعتي اللقاح.. والمدارس الابتدائية جاهزة لاستقبال الطلاب

أكدت مساعد مدير التعليم بمحافظة القريات "وطفاء الفندي"، أنه بدءًا من يوم غد الأحد سيتم احتساب الغياب للطلاب والطالبات لمن هم فوق 12 عامًا ولم يتلقوا جرعتين من اللقاح؛ مشيرة إلى أن المدارس الابتدائية جاهزة احترازيًّا لعودة الطلاب.

وأضافت "الفندي" في مداخلتها الهاتفية مع برنامج "من السعودية" على القناة السعودية، حول آلية احتساب الغياب للطلاب والطالبات ممن تتجاوز أعمارهم 12 سنة بدءًا من الغد: "أقرت الوزارة بدءًا من يوم غد الأحد، احتساب الغياب، واعتدنا من الوزارة إيجاد حلول وبدائل لكل ما يستجد على العملية التعليمية وكل ما يخص طلابنا والعودة الحضورية بأمان وسلامة".

وشددت على جاهزية المدارس الابتدائية احترازيًّا لاستقبال الطلاب والطالبات؛ حيث تم عقد ورش عمل وبرامج لمديري ومديرات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال مع الزيارات الميدانية؛ للتأكد من جاهزية المباني والمرافق التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين.