نائب أمير الجوف يستعرض نتائج ورشة عمل التنمية المستدامة للجمعيات الخيرية

تطلع إلى تحويل الجمعيات واللجان الخيرية من رعوية إلى تنموية

استقبل الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة، مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري يرافقه مستشار التنمية والتأهيل بوزارة الإسكان الدكتور محمد بن حمود الطريفي.

واستمع نائب أمير المنطقة لعرض عن ورشة العمل التي نفذتها وزارة الإسكان بعنوان التنمية المستدامة للجمعيات الخيرية بالمنطقة، التي أقيمت بجمعية تواد الأسرية بمدينة سكاكا، وتناولت الدور التنموي للقطاع غير الربحي وفق رؤية 2030، ونطاق التنمية الشاملة وشركاءها والأهداف المرجوة من هذا المشروع والبرامج التنموية له.

وتطلع نائب أمير المنطقة إلى تحويل الجمعيات واللجان الخيرية من رعوية إلى تنموية لتستطيع مساندة ودعم المستفيدين من خدماتها ويكون له دور أساسي في التنمية وفق رؤية المملكة 2030.

وأعرب مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة عن شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه على متابعتهما ودعمهما لأنشطة الجمعيات غير الربحية، ولأعمال الفرع وتذليل ما قد يعترض سير العمل فيه.