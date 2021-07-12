إعلان نتائج أرامكو السعودية للربع الثاني.. 8 أغسطس

قبل افتتاح سوق تداول تماشياً مع شروط هيئة سوق المال

أوضحت أرامكو السعودية أنها ستعلن نتائجها المالية الرئيسة وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021م، يوم الأحد 29 ذو الحجة 1442هـ؛ الموافق 8 أغسطس 2021م، حيث سيكون الإعلان قبل افتتاح سوق تداول تماشياً مع شروط هيئة سوق المال السعودية، وسيتم نشر البيان الصحفي للنتائج على www.aramco.com/investors.

وأشارت أرامكو السعودية إلى أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م شاملاً القوائم المالية الكاملة، يوم الاثنين غرة المحرم 1443هـ الموافق 9 أغسطس 2021م.