"كورونا" يحصد أرواح أكثر من 375 ألفًا حول العالم

أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة

تسبب فيروس كورونا المستجد في أكثر من 375 ألف وفاة في العالم، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر.

وبحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس" استنادًا إلى مصادر رسمية حتى اليوم الثلاثاء، أحصيت 375 ألفًا و70 وفاة في العالم (من بين 6258474 حالة)، بينها 179 ألفًا و51 في أوروبا (2167233 حالة)، القارة الأكثر تضررًا بالوباء.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (105 آلاف و160)، تليها بريطانيا (39 ألفًا و045)، وإيطاليا (33 ألفًا و475)، والبرازيل (29 ألفًا و937)، وفرنسا (28 ألفًا و833).