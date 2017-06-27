لبنان.. إصابة 10 عسكريين خلال احتجاجات في طرابلس

راكبو دراجات نارية رشقوهم بقنابل صوتية

أعلن الجيش اللبناني اليوم (الأحد)، إصابة 10 عسكريين بجروح أثناء تنفيذهم مهمة حفظ الأمن في طرابلس شمالي البلاد.

وأفادت قيادة الجيش في بيان أصدرته اليوم بأن تسعة عسكريين أُصيبوا بجروح في منطقة التل - طرابلس أمس، بعدما أقدم شبان يستقلون دراجات نارية على رمي قنابل صوتية في اتجاه قوة من الجيش كانت تعمل على حفظ الأمن خلال احتجاجات شهدتها المنطقة.

وأضافت أن 10 عسكريين أصيبوا في أثناء قيام قوة من الجيش بمهمة حفظ الأمن ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة في ساحة النور شارع الجميزات بطرابلس، حيث تعرضت للرشق بالحجارة.