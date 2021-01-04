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الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة.. و"المدني" يُحذر

دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والطائف، وميسان والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 9 مساء.

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة.. و"المدني" يُحذر
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والطائف، وميسان والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 9 مساء.

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
04:19 PM

الأرصاد: أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة.. و"المدني" يُحذر

دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والطائف، وميسان والعرضيات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 9 مساء.

فيما دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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