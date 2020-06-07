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الرياض ومكة تسجلان 1340 إصابة جديدة بـ"كورونا"

351 بجدة و257 بالدمام و132 بالهفوف و110 بالمدينة

سجلت الرياض، ومكة 1340 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3045 حالة حيث جاءت الرياض بالمقدمة بـ 717 حالة جديدة، بينما سجلت مكة 623 حالة.

يأتي هذا فيما شهدت جدة تسجيل 351، والدمام 257، والهفوف 132، والمدينة المنورة 110 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض ومكة تسجلان 1340 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الرياض، ومكة 1340 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3045 حالة حيث جاءت الرياض بالمقدمة بـ 717 حالة جديدة، بينما سجلت مكة 623 حالة.

يأتي هذا فيما شهدت جدة تسجيل 351، والدمام 257، والهفوف 132، والمدينة المنورة 110 حالة.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
04:12 PM

الرياض ومكة تسجلان 1340 إصابة جديدة بـ"كورونا"

351 بجدة و257 بالدمام و132 بالهفوف و110 بالمدينة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
5,949

سجلت الرياض، ومكة 1340 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 3045 حالة حيث جاءت الرياض بالمقدمة بـ 717 حالة جديدة، بينما سجلت مكة 623 حالة.

يأتي هذا فيما شهدت جدة تسجيل 351، والدمام 257، والهفوف 132، والمدينة المنورة 110 حالة.

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