النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة مكة: القبض على رجل وفتاة يستقلان دراجة نارية ويشهران السلاح على أحد سالكي الطرق بالطائف

مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق، فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف إجراءات الاستدلال والضبط وتمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما وهما (مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر)، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة مكة: القبض على رجل وفتاة يستقلان دراجة نارية ويشهران السلاح على أحد سالكي الطرق بالطائف
سبق

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق، فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف إجراءات الاستدلال والضبط وتمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما وهما (مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر)، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
07:58 PM

شرطة مكة: القبض على رجل وفتاة يستقلان دراجة نارية ويشهران السلاح على أحد سالكي الطرق بالطائف

مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
15
13,970

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قائد دراجة نارية وترافقه فتاة أثناء تجولهما في أحد الطرق العامة، وقيام الفتاة بإشهار سلاح ناري (مسدس) كان بحوزتها على أحد سالكي الطريق، فقد باشرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف إجراءات الاستدلال والضبط وتمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهما وهما (مواطن ومواطنة في العقد الثاني والثالث من العمر)، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,400
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,788
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,715
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,869

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة