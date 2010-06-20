النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجيش اليمني يكسر هجومًا حوثيًّا في لحظات.. ويقتل ويصيب عشرات المتمردين

استعاد كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر

كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم السبت هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن الميليشيا الانقلابية شنت هجومًا على أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر إلا أن الجيش الوطني والمقاومة كسرا الهجوم في لحظاته الأولى، ولاحقوا من تبقى من العناصر الحوثية إلى أوكارها.

وبيّن المصدر أن المعارك انتهت بسقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف بأن الجيش الوطني تمكَّن من استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر المتنوعة، خلفتها عناصر الميليشيا، ولاذت بالفرار.

ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الجيش اليمني يكسر هجومًا حوثيًّا في لحظات.. ويقتل ويصيب عشرات المتمردين
سبق

كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم السبت هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن الميليشيا الانقلابية شنت هجومًا على أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر إلا أن الجيش الوطني والمقاومة كسرا الهجوم في لحظاته الأولى، ولاحقوا من تبقى من العناصر الحوثية إلى أوكارها.

وبيّن المصدر أن المعارك انتهت بسقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف بأن الجيش الوطني تمكَّن من استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر المتنوعة، خلفتها عناصر الميليشيا، ولاذت بالفرار.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
08:22 PM

الجيش اليمني يكسر هجومًا حوثيًّا في لحظات.. ويقتل ويصيب عشرات المتمردين

استعاد كميات من الأسلحة المتنوعة والذخائر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
2,160

كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم السبت هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري أن الميليشيا الانقلابية شنت هجومًا على أحد المواقع العسكرية غرب جبهة الخنجر إلا أن الجيش الوطني والمقاومة كسرا الهجوم في لحظاته الأولى، ولاحقوا من تبقى من العناصر الحوثية إلى أوكارها.

وبيّن المصدر أن المعارك انتهت بسقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف بأن الجيش الوطني تمكَّن من استعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر المتنوعة، خلفتها عناصر الميليشيا، ولاذت بالفرار.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,671
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,156
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,285
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,903

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة