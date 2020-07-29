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"بلدية السهى" تتخلص من آثار الأمطار في شوارع المراكز والقرى

أكدت استعدادها بخطة وطاقم عمل متكامل على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ

بدأت بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، في العمل على نزح المياه من الشوارع جراء هطول الأمطار الغزيرة التي سقطت على المركز والقرى التابعة له.

وشرعت البلدية وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس بلدية السهي بالنيابة إبراهيم الزيلعي، بنشر المعدات في طرقات المركز وفي أماكن تجمع مياه الأمطار لإزاحتها وشفطها.

وأوضح رئيس بلدية السهي بالنيابة إبراهيم الزيلعي؛ أن الفرق الميدانية بالبلدية نفذت ومنذ بداية هطول الأمطار أعمال شفط وتصريف المياه المتجمعة، مؤكدًا استعداد البلدية وجاهزيتها بخطة وطاقم عمل متكامل على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ نتيجة غزارة الأمطار، إضافة إلى استقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين، داعياً الجميع للتواصل على الرقم الموحد 940 لتقديم البلاغات.

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"بلدية السهى" تتخلص من آثار الأمطار في شوارع المراكز والقرى
سبق

بدأت بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، في العمل على نزح المياه من الشوارع جراء هطول الأمطار الغزيرة التي سقطت على المركز والقرى التابعة له.

وشرعت البلدية وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس بلدية السهي بالنيابة إبراهيم الزيلعي، بنشر المعدات في طرقات المركز وفي أماكن تجمع مياه الأمطار لإزاحتها وشفطها.

وأوضح رئيس بلدية السهي بالنيابة إبراهيم الزيلعي؛ أن الفرق الميدانية بالبلدية نفذت ومنذ بداية هطول الأمطار أعمال شفط وتصريف المياه المتجمعة، مؤكدًا استعداد البلدية وجاهزيتها بخطة وطاقم عمل متكامل على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ نتيجة غزارة الأمطار، إضافة إلى استقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين، داعياً الجميع للتواصل على الرقم الموحد 940 لتقديم البلاغات.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
04:37 PM

"بلدية السهى" تتخلص من آثار الأمطار في شوارع المراكز والقرى

أكدت استعدادها بخطة وطاقم عمل متكامل على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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بدأت بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، في العمل على نزح المياه من الشوارع جراء هطول الأمطار الغزيرة التي سقطت على المركز والقرى التابعة له.

وشرعت البلدية وبمتابعة مباشرة من قبل رئيس بلدية السهي بالنيابة إبراهيم الزيلعي، بنشر المعدات في طرقات المركز وفي أماكن تجمع مياه الأمطار لإزاحتها وشفطها.

وأوضح رئيس بلدية السهي بالنيابة إبراهيم الزيلعي؛ أن الفرق الميدانية بالبلدية نفذت ومنذ بداية هطول الأمطار أعمال شفط وتصريف المياه المتجمعة، مؤكدًا استعداد البلدية وجاهزيتها بخطة وطاقم عمل متكامل على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ نتيجة غزارة الأمطار، إضافة إلى استقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين، داعياً الجميع للتواصل على الرقم الموحد 940 لتقديم البلاغات.

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