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إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات الراغبين بالحج.. و"مشاط": المتقدمون 558 ألفاً

استكمال المرحلة الثانية الجمعة ويتم فيها استكمال بيانات التسجيل وحجز الباقات

أغلقت وزارة الحج والعمرة قبل قليل البوابة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج، الذي انتهى مساء اليوم الأربعاء، في حين سيتم استكمال المرحلة الثانية يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من ذي القعدة، التي يتم فيها استعراض واستكمال بيانات التسجيل، وحجز الباقات حسب رغبات المسجلين.

وكشف نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط في تصريح لـ"سبق"، بأن إجمالي عدد الراغبين الذين سجلوا في البوابة الإلكترونية ٥٥٨ ألف شخص.

وكانت وزارة الحج والعمرة بدأت في الثالث من شهر ذي القعدة الجاري عبر البوابة الإلكترونية استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج لمدة عشرة أيام، مؤكدة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

وقد تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

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إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات الراغبين بالحج.. و"مشاط": المتقدمون 558 ألفاً
سبق

أغلقت وزارة الحج والعمرة قبل قليل البوابة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج، الذي انتهى مساء اليوم الأربعاء، في حين سيتم استكمال المرحلة الثانية يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من ذي القعدة، التي يتم فيها استعراض واستكمال بيانات التسجيل، وحجز الباقات حسب رغبات المسجلين.

وكشف نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط في تصريح لـ"سبق"، بأن إجمالي عدد الراغبين الذين سجلوا في البوابة الإلكترونية ٥٥٨ ألف شخص.

وكانت وزارة الحج والعمرة بدأت في الثالث من شهر ذي القعدة الجاري عبر البوابة الإلكترونية استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج لمدة عشرة أيام، مؤكدة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

وقد تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
11:05 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:54 PM

إغلاق بوابة التسجيل الإلكتروني لاستقبال طلبات الراغبين بالحج.. و"مشاط": المتقدمون 558 ألفاً

استكمال المرحلة الثانية الجمعة ويتم فيها استكمال بيانات التسجيل وحجز الباقات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,090

أغلقت وزارة الحج والعمرة قبل قليل البوابة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج، الذي انتهى مساء اليوم الأربعاء، في حين سيتم استكمال المرحلة الثانية يوم الجمعة المقبل الموافق 15 من ذي القعدة، التي يتم فيها استعراض واستكمال بيانات التسجيل، وحجز الباقات حسب رغبات المسجلين.

وكشف نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط في تصريح لـ"سبق"، بأن إجمالي عدد الراغبين الذين سجلوا في البوابة الإلكترونية ٥٥٨ ألف شخص.

وكانت وزارة الحج والعمرة بدأت في الثالث من شهر ذي القعدة الجاري عبر البوابة الإلكترونية استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج لمدة عشرة أيام، مؤكدة أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر.

وقد تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وظهور تحورات جديدة له، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

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