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أخضر السلة يواصل عروضه القوية ويفوز على قطر في الخليجية

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره قطر 73-57 في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم ضمن البطولة الخليجية 16 لكرة السلة والتي تستضيفها الكويت.

وفرض الأخضر سيطرته على المباراة وقدم مستوى فنيًا كبيرًا، وظهر الأخضر بمستوى مميز خصوصًا في الدفاع والاستحواذ على معظم الكرات تحت السلة.

يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بعد غدٍ الأربعاء نظيره البحرين عند الساعة 5،00 مساء آخر مبارياته في الدور التمهيدي للبطولة الخليجية لكرة السلة (16) التي تستضيفها الكويت والتي على ضوئها ستحدد ترتيب المنتخب في البطولة وتحديد مواجهة المنتخب الذي يلعب معه في الدور نصف النهائي.


المنتخب السعودي الأول لكرة السلة المنتخب القطري البطولة الخليجية 16 لكرة السلة الكويت

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر السلة يواصل عروضه القوية ويفوز على قطر في الخليجية
سبق

فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره قطر 73-57 في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم ضمن البطولة الخليجية 16 لكرة السلة والتي تستضيفها الكويت.

وفرض الأخضر سيطرته على المباراة وقدم مستوى فنيًا كبيرًا، وظهر الأخضر بمستوى مميز خصوصًا في الدفاع والاستحواذ على معظم الكرات تحت السلة.

يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بعد غدٍ الأربعاء نظيره البحرين عند الساعة 5،00 مساء آخر مبارياته في الدور التمهيدي للبطولة الخليجية لكرة السلة (16) التي تستضيفها الكويت والتي على ضوئها ستحدد ترتيب المنتخب في البطولة وتحديد مواجهة المنتخب الذي يلعب معه في الدور نصف النهائي.


25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
10:23 PM

أخضر السلة يواصل عروضه القوية ويفوز على قطر في الخليجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الكويت
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فاز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة على نظيره قطر 73-57 في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم ضمن البطولة الخليجية 16 لكرة السلة والتي تستضيفها الكويت.

وفرض الأخضر سيطرته على المباراة وقدم مستوى فنيًا كبيرًا، وظهر الأخضر بمستوى مميز خصوصًا في الدفاع والاستحواذ على معظم الكرات تحت السلة.

يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بعد غدٍ الأربعاء نظيره البحرين عند الساعة 5،00 مساء آخر مبارياته في الدور التمهيدي للبطولة الخليجية لكرة السلة (16) التي تستضيفها الكويت والتي على ضوئها ستحدد ترتيب المنتخب في البطولة وتحديد مواجهة المنتخب الذي يلعب معه في الدور نصف النهائي.


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