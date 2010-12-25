ليبيا: 461 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة و628 حالة تعافٍ

سجلت ليبيا 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس، و16 وفاة.

أفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أنه بذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 97 ألفًا و653 حالة، منها 27 ألفًا و949 حالة نشطة، بينما بلغ إجمالي الوَفَيَات 1415 حالة، مشيرًا إلى أنه تماثل للشفاء 628 مصابًا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 68 ألفًا و289 حالةً.