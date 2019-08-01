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الأمطار تتسبب في قطع الكهرباء والاتصال بعدد من القرى بـ"عارضة جازان"

"سبق" نقلت المعاناة للشركة.. وبعض المنازل لا تزال تعاني الانقطاع

تسببت الأمطار التي هطلت عصر أمس الأربعاء على عدد من المحافظات الجبلية شرق منطقة جازان في قطع التيار الكهربائي عن عدد من القرى بمحافظة العارضة منذ العصر حتى الساعة الثامنة قبل أن تعود - بحسب السكان - جزئيًّا؛ إذ ظلت بعض المنازل تعاني الانقطاع الجزئي حتى بعد إعادة التيار.

وتفصيلاً، نقلت "سبق" معاناة السكان إلى مدير شركة كهرباء جازان الذي وعد بحل المشكلة، فيما أكد عدد من المواطنين أن مشكلة انقطاع التيار عن أجزاء من منازلهم لا تزال مستمرة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وأوضح الأهالي أن الاتصال أيضًا انقطع تزامنًا مع تعطل التيار؛ وهو ما فاقم المشكلة - على حد قولهم - مطالبين بسرعة إعادته، وإيجاد حلول جذرية لتكرر الانقطاعات في العارضة، خاصة القرى الجنوبية. لافتين إلى أن الأمطار لم تكن غزيرة، إنما كانت أقل من المتوسطة في القرى التي طالها الضرر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم أمس الأربعاء سماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق السعودية، تتخللها تشكيلات من السُّحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، قد تمتد إلى الباحة. ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منهما، والطريق الواصل بين الليث وجازان، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تمتد إلى منطقة نجران.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمطار تتسبب في قطع الكهرباء والاتصال بعدد من القرى بـ"عارضة جازان"
سبق

تسببت الأمطار التي هطلت عصر أمس الأربعاء على عدد من المحافظات الجبلية شرق منطقة جازان في قطع التيار الكهربائي عن عدد من القرى بمحافظة العارضة منذ العصر حتى الساعة الثامنة قبل أن تعود - بحسب السكان - جزئيًّا؛ إذ ظلت بعض المنازل تعاني الانقطاع الجزئي حتى بعد إعادة التيار.

وتفصيلاً، نقلت "سبق" معاناة السكان إلى مدير شركة كهرباء جازان الذي وعد بحل المشكلة، فيما أكد عدد من المواطنين أن مشكلة انقطاع التيار عن أجزاء من منازلهم لا تزال مستمرة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وأوضح الأهالي أن الاتصال أيضًا انقطع تزامنًا مع تعطل التيار؛ وهو ما فاقم المشكلة - على حد قولهم - مطالبين بسرعة إعادته، وإيجاد حلول جذرية لتكرر الانقطاعات في العارضة، خاصة القرى الجنوبية. لافتين إلى أن الأمطار لم تكن غزيرة، إنما كانت أقل من المتوسطة في القرى التي طالها الضرر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم أمس الأربعاء سماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق السعودية، تتخللها تشكيلات من السُّحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، قد تمتد إلى الباحة. ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منهما، والطريق الواصل بين الليث وجازان، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تمتد إلى منطقة نجران.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
01:09 AM

الأمطار تتسبب في قطع الكهرباء والاتصال بعدد من القرى بـ"عارضة جازان"

"سبق" نقلت المعاناة للشركة.. وبعض المنازل لا تزال تعاني الانقطاع

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قاسم الخبراني - جازان
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تسببت الأمطار التي هطلت عصر أمس الأربعاء على عدد من المحافظات الجبلية شرق منطقة جازان في قطع التيار الكهربائي عن عدد من القرى بمحافظة العارضة منذ العصر حتى الساعة الثامنة قبل أن تعود - بحسب السكان - جزئيًّا؛ إذ ظلت بعض المنازل تعاني الانقطاع الجزئي حتى بعد إعادة التيار.

وتفصيلاً، نقلت "سبق" معاناة السكان إلى مدير شركة كهرباء جازان الذي وعد بحل المشكلة، فيما أكد عدد من المواطنين أن مشكلة انقطاع التيار عن أجزاء من منازلهم لا تزال مستمرة حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وأوضح الأهالي أن الاتصال أيضًا انقطع تزامنًا مع تعطل التيار؛ وهو ما فاقم المشكلة - على حد قولهم - مطالبين بسرعة إعادته، وإيجاد حلول جذرية لتكرر الانقطاعات في العارضة، خاصة القرى الجنوبية. لافتين إلى أن الأمطار لم تكن غزيرة، إنما كانت أقل من المتوسطة في القرى التي طالها الضرر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم أمس الأربعاء سماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على معظم مناطق السعودية، تتخللها تشكيلات من السُّحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، قد تمتد إلى الباحة. ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منهما، والطريق الواصل بين الليث وجازان، كذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، تمتد إلى منطقة نجران.

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