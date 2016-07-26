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علماء يختبرون تقنية ثورية تشحن سيارتك الكهربائية من دون أن تتوقف

وزارة النقل في ولاية إنديانا الأمريكية بدأت فعلياً اختبار هذا النوع الجديد

كشفت تقارير صحفية عالمية أن باحثين وعلماء بدأوا باختبار تقنية ثورية جديدة، يمكنها أن تشحن السيارات الكهربائية من دون أن تتوقف على الطريق.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت"، أن الباحثين يختبرون حالياً نوعاً من الخرسانة والأسمنت الممغنط، التي يمكن دمجها في خلطة رصف الطرق لشحن السيارات والحافلات الكهربائية وهي تسير على الطريق من دون التوقف.

وبدأت فعلياً وزارة النقل في ولاية إنديانا الأمريكية اختبار هذا النوع الجديد من الأسمنت المزوّد بجزيئات ممغنطة، في محاولة لدمجها في نظم البناء المختلفة وتقليل تكاليفها الباهظة، بحيث تكون فيما بعد خياراً مثالياً للاستخدام الآمن والنظيف للطاقة.

وسيمر المشروع الممول من مؤسسة العلوم الوطنية التابعة لجامعة بوردو وشركة "ماغمينت" الألمانية بـ 3 مراحل: أولاها، اختبار الأسمنت الممغنط معملياً، ثم تجربته على طريق مسافته ربع ميل تقريباً، ثم تجربته على أحد الطرق السريعة.

ويؤكّد الباحثون في هذا المشروع أن هذا الأسمنت الممغنط يمتاز أيضاً بقوته الكبيرة ومقاومته أعمال التخريب كافة، كما أنه قادر على الشحن السريع للشاحنات الكهربائية الثقيلة بطاقة تصل إلى 200 كيلوواط وما فوق.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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علماء يختبرون تقنية ثورية تشحن سيارتك الكهربائية من دون أن تتوقف
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن باحثين وعلماء بدأوا باختبار تقنية ثورية جديدة، يمكنها أن تشحن السيارات الكهربائية من دون أن تتوقف على الطريق.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت"، أن الباحثين يختبرون حالياً نوعاً من الخرسانة والأسمنت الممغنط، التي يمكن دمجها في خلطة رصف الطرق لشحن السيارات والحافلات الكهربائية وهي تسير على الطريق من دون التوقف.

وبدأت فعلياً وزارة النقل في ولاية إنديانا الأمريكية اختبار هذا النوع الجديد من الأسمنت المزوّد بجزيئات ممغنطة، في محاولة لدمجها في نظم البناء المختلفة وتقليل تكاليفها الباهظة، بحيث تكون فيما بعد خياراً مثالياً للاستخدام الآمن والنظيف للطاقة.

وسيمر المشروع الممول من مؤسسة العلوم الوطنية التابعة لجامعة بوردو وشركة "ماغمينت" الألمانية بـ 3 مراحل: أولاها، اختبار الأسمنت الممغنط معملياً، ثم تجربته على طريق مسافته ربع ميل تقريباً، ثم تجربته على أحد الطرق السريعة.

ويؤكّد الباحثون في هذا المشروع أن هذا الأسمنت الممغنط يمتاز أيضاً بقوته الكبيرة ومقاومته أعمال التخريب كافة، كما أنه قادر على الشحن السريع للشاحنات الكهربائية الثقيلة بطاقة تصل إلى 200 كيلوواط وما فوق.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
09:52 AM

علماء يختبرون تقنية ثورية تشحن سيارتك الكهربائية من دون أن تتوقف

وزارة النقل في ولاية إنديانا الأمريكية بدأت فعلياً اختبار هذا النوع الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن باحثين وعلماء بدأوا باختبار تقنية ثورية جديدة، يمكنها أن تشحن السيارات الكهربائية من دون أن تتوقف على الطريق.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت"، أن الباحثين يختبرون حالياً نوعاً من الخرسانة والأسمنت الممغنط، التي يمكن دمجها في خلطة رصف الطرق لشحن السيارات والحافلات الكهربائية وهي تسير على الطريق من دون التوقف.

وبدأت فعلياً وزارة النقل في ولاية إنديانا الأمريكية اختبار هذا النوع الجديد من الأسمنت المزوّد بجزيئات ممغنطة، في محاولة لدمجها في نظم البناء المختلفة وتقليل تكاليفها الباهظة، بحيث تكون فيما بعد خياراً مثالياً للاستخدام الآمن والنظيف للطاقة.

وسيمر المشروع الممول من مؤسسة العلوم الوطنية التابعة لجامعة بوردو وشركة "ماغمينت" الألمانية بـ 3 مراحل: أولاها، اختبار الأسمنت الممغنط معملياً، ثم تجربته على طريق مسافته ربع ميل تقريباً، ثم تجربته على أحد الطرق السريعة.

ويؤكّد الباحثون في هذا المشروع أن هذا الأسمنت الممغنط يمتاز أيضاً بقوته الكبيرة ومقاومته أعمال التخريب كافة، كما أنه قادر على الشحن السريع للشاحنات الكهربائية الثقيلة بطاقة تصل إلى 200 كيلوواط وما فوق.

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