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السودان بالكامل بلا كهرباء.. و"الوزارة": التفاصيل لاحقاً

المهندسون بدؤوا في إعادة تشغيل المحطات

أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عن انقطاعٍ كامل للكهرباء في البلاد اليوم (الأحد).

ولم تقدم الوزارة – وفقاً لـ"رويترز"- تفسيراً لانقطاع الكهرباء، لكنها قالت في بيان: "بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة.. تفاصيل أوفى لاحقاً".

الرئيسية/ أخبار العالم

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السودان بالكامل بلا كهرباء.. و"الوزارة": التفاصيل لاحقاً
سبق

أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عن انقطاعٍ كامل للكهرباء في البلاد اليوم (الأحد).

ولم تقدم الوزارة – وفقاً لـ"رويترز"- تفسيراً لانقطاع الكهرباء، لكنها قالت في بيان: "بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة.. تفاصيل أوفى لاحقاً".

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
07:45 PM

السودان بالكامل بلا كهرباء.. و"الوزارة": التفاصيل لاحقاً

المهندسون بدؤوا في إعادة تشغيل المحطات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عن انقطاعٍ كامل للكهرباء في البلاد اليوم (الأحد).

ولم تقدم الوزارة – وفقاً لـ"رويترز"- تفسيراً لانقطاع الكهرباء، لكنها قالت في بيان: "بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة.. تفاصيل أوفى لاحقاً".

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