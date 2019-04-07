السودان بالكامل بلا كهرباء.. و"الوزارة": التفاصيل لاحقاً
المهندسون بدؤوا في إعادة تشغيل المحطات
أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عن انقطاعٍ كامل للكهرباء في البلاد اليوم (الأحد).
ولم تقدم الوزارة – وفقاً لـ"رويترز"- تفسيراً لانقطاع الكهرباء، لكنها قالت في بيان: "بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة.. تفاصيل أوفى لاحقاً".
السودان بالكامل بلا كهرباء.. و"الوزارة": التفاصيل لاحقاً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-04-07
أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عن انقطاعٍ كامل للكهرباء في البلاد اليوم (الأحد).
ولم تقدم الوزارة – وفقاً لـ"رويترز"- تفسيراً لانقطاع الكهرباء، لكنها قالت في بيان: "بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة.. تفاصيل أوفى لاحقاً".
07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
07:45 PM
السودان بالكامل بلا كهرباء.. و"الوزارة": التفاصيل لاحقاً
المهندسون بدؤوا في إعادة تشغيل المحطات
أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، عن انقطاعٍ كامل للكهرباء في البلاد اليوم (الأحد).
ولم تقدم الوزارة – وفقاً لـ"رويترز"- تفسيراً لانقطاع الكهرباء، لكنها قالت في بيان: "بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة.. تفاصيل أوفى لاحقاً".