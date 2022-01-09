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الأسبوع في 10 صور: نار في الأرجنتين وثلوج في الولايات المتحدة.. وانهيار كازاخستان

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اندلعت احتجاجات عنيفة في كازاخستان؛ احتجاجًا على سياسات الحكومة، فيما ضربت العواصف الثلجية أنحاء من الولايات المتحدة.


طيور الفلامنجو بألوانها الأنيقة تتجمع في بركة من مياه الأمطار في دبي بالإمارات



الجليد مضاء بأضواء ملونة في بقعة ذات مناظر خلابة في لينشيا بالصين



المحتجون يضرمون النار في مبنى إدارة مدينة ألماتي في كازاخستان إثر اندلاع مظاهرات وأحداث عنف في البلاد



الثلوج تساقط بكثافة أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن



ليس شبحًا!.. رجل إطفاء يقف بالقرب من ألسنة اللهب بعد اشتعال حرائق الغابات بالقرب من تشوبوت بالأرجنتين



مكعبات ثلج؟.. مشهد لمجموعة من السيارات مغطاة تمامًا بالثلوج في ميناء فلاديفوستوك بروسيا



صغير قرد الجِبون ينظر إلى الكاميرا ببراءة في مقاطعة يونان بالصين



مشهد مذهل لجرف إتريتا في نورماندي الفرنسية



سيدات فلسطينيات يشيعن جنازة محمد حشيش الذي استشهد في نابلس برصاص الاحتلال الإسرائيلي



كما لو كانت غيوم!.. مجموعة من طيور الزرزور تطير في السماء عند غروب الشمس في روما بإيطاليا





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الأسبوع في 10 صور: نار في الأرجنتين وثلوج في الولايات المتحدة.. وانهيار كازاخستان
سبق

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اندلعت احتجاجات عنيفة في كازاخستان؛ احتجاجًا على سياسات الحكومة، فيما ضربت العواصف الثلجية أنحاء من الولايات المتحدة.


طيور الفلامنجو بألوانها الأنيقة تتجمع في بركة من مياه الأمطار في دبي بالإمارات



الجليد مضاء بأضواء ملونة في بقعة ذات مناظر خلابة في لينشيا بالصين



المحتجون يضرمون النار في مبنى إدارة مدينة ألماتي في كازاخستان إثر اندلاع مظاهرات وأحداث عنف في البلاد



الثلوج تساقط بكثافة أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن



ليس شبحًا!.. رجل إطفاء يقف بالقرب من ألسنة اللهب بعد اشتعال حرائق الغابات بالقرب من تشوبوت بالأرجنتين



مكعبات ثلج؟.. مشهد لمجموعة من السيارات مغطاة تمامًا بالثلوج في ميناء فلاديفوستوك بروسيا



صغير قرد الجِبون ينظر إلى الكاميرا ببراءة في مقاطعة يونان بالصين



مشهد مذهل لجرف إتريتا في نورماندي الفرنسية



سيدات فلسطينيات يشيعن جنازة محمد حشيش الذي استشهد في نابلس برصاص الاحتلال الإسرائيلي



كما لو كانت غيوم!.. مجموعة من طيور الزرزور تطير في السماء عند غروب الشمس في روما بإيطاليا





09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
01:47 AM

الأسبوع في 10 صور: نار في الأرجنتين وثلوج في الولايات المتحدة.. وانهيار كازاخستان

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ياسر نجدي - الرياض
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في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. فقد اندلعت احتجاجات عنيفة في كازاخستان؛ احتجاجًا على سياسات الحكومة، فيما ضربت العواصف الثلجية أنحاء من الولايات المتحدة.


طيور الفلامنجو بألوانها الأنيقة تتجمع في بركة من مياه الأمطار في دبي بالإمارات



الجليد مضاء بأضواء ملونة في بقعة ذات مناظر خلابة في لينشيا بالصين



المحتجون يضرمون النار في مبنى إدارة مدينة ألماتي في كازاخستان إثر اندلاع مظاهرات وأحداث عنف في البلاد



الثلوج تساقط بكثافة أمام مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن



ليس شبحًا!.. رجل إطفاء يقف بالقرب من ألسنة اللهب بعد اشتعال حرائق الغابات بالقرب من تشوبوت بالأرجنتين



مكعبات ثلج؟.. مشهد لمجموعة من السيارات مغطاة تمامًا بالثلوج في ميناء فلاديفوستوك بروسيا



صغير قرد الجِبون ينظر إلى الكاميرا ببراءة في مقاطعة يونان بالصين



مشهد مذهل لجرف إتريتا في نورماندي الفرنسية



سيدات فلسطينيات يشيعن جنازة محمد حشيش الذي استشهد في نابلس برصاص الاحتلال الإسرائيلي



كما لو كانت غيوم!.. مجموعة من طيور الزرزور تطير في السماء عند غروب الشمس في روما بإيطاليا





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