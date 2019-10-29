"آبل" تعلن رسميًّا عن AirPods Pro.. هنا كل ما تود معرفته

سماعات أذن تشمل نظام حجب ضوضاء نشط وتجربة صوتية غامرة

أعلنت شركة آبل، أمس الاثنين، عن سماعات (أيربودز برو) AirPods Pro، وهي إضافة جديدة إلى عائلة سماعات (أيربودز)؛ قالت: إنها تشمل نظام حجب ضوضاء نشط وتجربة صوتية غامرة في تصميم جديد كليًّا، وخفيف الوزن يثبت داخل الأذن.

وقال (فيل شيلر) -نائب رئيس التسويق العالمي لدى شركة آبل: "إن سماعات (أيربودز) هي الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم؛ فقد أصبحت من منتجات آبل المفضلة بفضل سهولة الإعداد بضغطة واحدة وجودة الصوت المذهلة والتصميم الأنيق، ومع (أيربودز برو)، نرتقي بهذه التجربة الساحرة إلى مستوى جديد".

وأضاف "شيلر" أن "سماعات (أيربودز برو) الجديدة التي توضع داخل الأذن، تُقدّم صوتًا مدهشًا بفضل ميزة موازنة الصوت التكيفية، وتوفر تثبيتًا مريحًا مع رؤوس سماعات مرنة، وتأتي بميزات مبتكرة مثل نظام حجب الضوضاء النشط، ونمط Transparency (الشفافية). ونعتقد أن العملاء سيعشقون هذه الإضافة الجديدة إلى عائلة سماعات (أيربودز)".

ووفق ما نقله موقع البوابة العربية للأخبار التقنية، تنضم سماعات (أيربودز برو) إلى عائلة سماعات (أيربودز) الحالية في تقديم تجربة صوتية لاسلكية بلا مثيل؛ وفق قول آبل. ومن السهل إعداد السماعات؛ فمن خلال فتح علبة الشحن بالقرب من جهاز (آي أو إس) iOS أو (آيباد أو إس) iPadOS والضغط عليها سريعًا؛ يتم اقتران (أيربودز برو) على الفور بجميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها باستخدام حساب (آيكلاود) iCloud الخاص بالمستخدم؛ بما فيها أجهزة آيفون، وآيباد، وماك، وآبل تي في، وآيبود تتش.

وتأتي كل سماعة برؤوس مرنة ولينة من السيليكون بثلاثة مقاسات تتناسب مع منحنيات كل أذن، وتقدم الراحة والإحكام في التثبيت، وهو من أهم العوامل في تقديم صوت غامر. ومن أجل مزيد من الراحة، تعتمد (أيربودز برو) على نظام تهوية مبتكر لمعادلة الضغط والحد من المضايقة التي تسببها تصميمات السماعات الأخرى التي تثبت داخل الأذن. كما تتمتع (أيربودز برو) بمقاومة العرق والماء.

يستخدم نظام حجب الضوضاء النشط في (أيربودز برو) ميكروفونين وبرمجيات متطورة ليتكيف باستمرار مع كل أذن وكل طريقة تثبيت للسماعة. يعمل هذا على إزالة الضوضاء في الخلفية لتقديم تجربة مخصصة في حجب الضوضاء تسمح للمستخدم بالتركيز على ما يستمع إليه، سواء أكان يستمع إلى أغنيته المفضلة أو إلى مكالمة هاتفية.

ويواجه الميكروفون الأول الجهة الخارجية، ويستشعر الأصوات الخارجية لتحليل الضوضاء في البيئة، ثم تُنشئ سماعات (أيربودز برو) ضوضاء معاكسة تحجب ضوضاء الخلفية قبل أن تصل إلى أذن المستمع. ويستمع الميكروفون الثاني الذي يواجه الجهة الداخلية إلى الأصوات المتجهة إلى الأذن، ثم تقوم سماعات (أيربودز برو) بحجب أي ضوضاء متبقية يستشعرها الميكروفون. ويتكيف نظام حجب الضوضاء باستمرار مع إشارة الصوت، بمعدل 200 مرة في الثانية.

وتدعم السماعة (أيربودز برو) ميزة موازنة الصوت التكيفية التي تعمل على ضبط الترددات المنخفضة والمتوسطة في الموسيقى؛ لتلائم شكل أذن المستمع. ويقدم مضخم صوت مخصص بنطاق ترددي عالٍ صوتًا نقيًا فائق الوضوح مع تمديد عمر البطارية، كما يشغل برنامج تشغيل مكبر الصوت الذي يوفر مستوى صوت عاليًا مع تشويش منخفض، والذي صمم لتقديم أفضل جودة للصوت مع حجب الضوضاء في الخلفية. يوفر برنامج التشغيل صوت باس ثريًّا منتظمًا وصولًا إلى مستوى 20Hz، بالإضافة إلى صوت عالي الدقة بالترددات المنخفضة والمتوسطة.

ويسمح نمط Transparency (الشفافية) للمستخدمين، بإمكانية الاستماع إلى الموسيقى مع سماع البيئة من حولهم في الوقت نفسه، سواء أكانوا يريدون الاستماع إلى حركة السير أثناء ممارسة تمرين الركض أو إلى إعلان هام على القطار أثناء رحلة الذهاب إلى العمل في الصباح. ويستغل نمط Transparency (الشفافية) نظام التهوية المعادل للضغط والبرمجيات المتطورة التي تترك الكم المناسب من حجب الضوضاء نشطًا، لتضمن ظهور صوت المستخدم بشكل طبيعي مع استمرار الصوت في التشغيل بشكل مثالي.

ويمكن التحويل بين نظام حجب الضوضاء النشط وبين نمط Transparency (الشفافية) بكل بساطة عبر سماعات (أيربودز برو) مباشرة من خلال مستشعر ضغط جديد موجود على ساق السماعة. ويسهّل أيضًا مستشعر الضغط من التشغيل والإيقاف المؤقت والتنقل بين الأغنيات والإجابة على المكالمات الهاتفية أو رفضها. كما يستطيع المستخدمون الضغط على شريط تمرير مستوى الصوت في مركز التحكم على آيفون أو آيباد للتحكم في الإعدادات، أو على (آبل ووتش) من خلال الضغط على أيقونة (أير بلاي) AirPlay أثناء تشغيل الموسيقى.

ويسمح تصميم نظام دوائر متكاملة مجمعة SiP يستند إلى شريحة H1 التي صممتها آبل لسماعات (أيربودز برو)، بتقديم أداء فائق في حجم صغير. وتشمل شريحة H1 عشر نوى صوتية، وهي المسؤولة عن تشغيل كل شيء ابتداءً من الصوت وحتى (سيري). وبفضل الزمن المنخفض للغاية لانتظار الصوت الذي توفره شريحة H1، فهي تقدم حجب ضوضاء في الوقت الفعلي وصوتًا عالي الجودة مع تقنية تكيفية، وتتفاعل أيضًا مع "يا سيري"، كل ذلك في الوقت نفسه.

وتتميز (أيربودز برو) بعمر البطارية نفسه الذي تقدمه سماعات (أيربودز)، مع ما يصل إلى خمس ساعات من وقت الاستماع. وفي نمط حجب الضوضاء النشط، تقدم (أيربودز برو) ما يصل إلى أربع ساعات ونصف من وقت الاستماع، وما يصل إلى ثلاث ساعات ونصف من وقت التحدث بعملية شحن واحدة. ومن خلال عمليات شحن إضافية باستخدام علبة الشحن اللاسلكي، تقدم (أيربودز برو) وقت استماع يفوق 24 ساعة أو وقت تحدث يفوق 18 ساعة. ويمكن شحنها بسهولة خلال اليوم عبر وضع علبة (أيربودز) على لوح شحن معتمد من Qi أو باستخدام موصل Lightning.