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عبدالعزيز بن سلمان: الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية

قال: من المتوقع نموه بأكثر من 30% ليصل إلى 120 غيغاواط خلال العقد الجاري

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة: إن الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية؛ خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة التي وصلت لما يقرب من 34 مليون نسمة؛ مما يجعل المملكة تواجه طلبًا متزايدًا.

وأوضح الأمير، وفقًا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن من المتوقع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بأكثر من 30%، ليصل إلى 120 غيغاواط خلال العقد الجاري.

وأكد الأمير خلال حفل افتتاح شركة سيمنس للطاقة العالمية لأول مركز متكامل لخدمة قطاع الطاقة بالشرق الأوسط في مدينة الدمام، أهمية توطين قطاع الطاقة؛ مبينًا سعي المملكة لأن يكون القطاع ممكنًا بشكل كامل وشامل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبدالعزيز بن سلمان: الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية
سبق

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة: إن الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية؛ خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة التي وصلت لما يقرب من 34 مليون نسمة؛ مما يجعل المملكة تواجه طلبًا متزايدًا.

وأوضح الأمير، وفقًا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن من المتوقع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بأكثر من 30%، ليصل إلى 120 غيغاواط خلال العقد الجاري.

وأكد الأمير خلال حفل افتتاح شركة سيمنس للطاقة العالمية لأول مركز متكامل لخدمة قطاع الطاقة بالشرق الأوسط في مدينة الدمام، أهمية توطين قطاع الطاقة؛ مبينًا سعي المملكة لأن يكون القطاع ممكنًا بشكل كامل وشامل.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
10:46 AM

عبدالعزيز بن سلمان: الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية

قال: من المتوقع نموه بأكثر من 30% ليصل إلى 120 غيغاواط خلال العقد الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة: إن الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية؛ خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة التي وصلت لما يقرب من 34 مليون نسمة؛ مما يجعل المملكة تواجه طلبًا متزايدًا.

وأوضح الأمير، وفقًا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن من المتوقع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بأكثر من 30%، ليصل إلى 120 غيغاواط خلال العقد الجاري.

وأكد الأمير خلال حفل افتتاح شركة سيمنس للطاقة العالمية لأول مركز متكامل لخدمة قطاع الطاقة بالشرق الأوسط في مدينة الدمام، أهمية توطين قطاع الطاقة؛ مبينًا سعي المملكة لأن يكون القطاع ممكنًا بشكل كامل وشامل.

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