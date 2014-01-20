كأس آسيا : ركلات الترجيح تكشر في وجه "النشامى".. فيتنام تعبر

تواجه الفائز من لقاء السعودية واليابان

تأهل منتخب فيتنام الأول لكرة القدم لدور ربع النهائي من بطولة أمم آسيا 2019 التي تحتضن الإمارات منافساتها هذه الأيام، وذلك بعد أن كسب نظيره الأردني بركلات الترجيح 5/3 (مجموع الأهداف) في دور الـ 16، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم على أرض ملعب آل مكتوم بنادي النصر الإماراتي .

انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافة بالتعادل 1/1.

الشوط الأول انتهى أردنيا بهدف بهاء عبدالرحمن عند الدقيقة 39 إثر تسديدة قوية من خارج الصندوق الفيتنامي.

وكان المنتخب الأردني قد استحوذ على أغلب مجريات اللعب في الشوط الأول.

ومع مطلع الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 51 عادت فيتنام للمباراة من جديد بعد أن أحرز كونغ فيونغ نغين هدف التعادل من تسديدة في سقف المرمى، استقرت داخل شباك الحارس المخضرم هامر شفيع (أول هدف يلج مرمى الأردن في البطولة).

عند الدقيقة72 يتصدى عامر شفيع لكرة فيتنامية قوية من قدم فان فان دوك.

فرض منتخب فيتنام التعادل والذهاب للأشواط الإضافية .

الشوط الإضافي الأول

حاول ياسين البخيت عند الدقيقة 97 في كرة ساقطة من فوق الحارس الفيتنامي دانغ فان، لكن كرته اعتلت العارضة إلى خارج الملعب، وكانت هي الأخطر في هذا الشوط من جانب الطرفين .

الشوط الإضافي الثاني

انخفض رتم اللقاء من جانب الطرفين في هذا الشوط، بل إن المعدل اللياقي بات ضعيفاً.

ركلات الترجيح

ابتسم الحظ لفيتنام في تنفيذ ركلات الترجيح وانتهت 4/2، مما نقلهم إلى دور ربع النهائي لمواجهة الفائز من لقاء السعودية واليابان.