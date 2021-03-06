رئيس جمهورية غينيا بيساو يؤدي مناسك العمرة

أدى الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، اليوم مناسك العمرة.



وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.