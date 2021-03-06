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رئيس جمهورية غينيا بيساو يؤدي مناسك العمرة

أدى الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جمهورية غينيا بيساو يؤدي مناسك العمرة
سبق

أدى الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
08:55 PM
اخر تعديل
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
12:13 AM

رئيس جمهورية غينيا بيساو يؤدي مناسك العمرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أدى الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

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