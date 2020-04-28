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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبّهت من أمطار ورياح سطحية على عدة محافظات

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الثامنة مساء.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء
سبق

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الثامنة مساء.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
02:25 PM

"مدني الباحة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

"الأرصاد" نبّهت من أمطار ورياح سطحية على عدة محافظات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
195

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة.

وتشمل الحالة مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الثامنة مساء.

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