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"بر جدة" تدعو القطاع الخاص إلى التعاون معها لتحقيق التنمية المستدامة

"قاضي" شكر الجهات التي وقَّعت شراكات واتفاقيات مع الجمعية هذا العام

قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي جزيل شكره لجميع الجهات والمؤسسات التي وقعت شراكات واتفاقيات مع الجمعية خلال العام الحالي 2019 وكان لها الأثر الإيجابي في رفع دعم التنمية المستدامة للجمعية وتطوير برامجها الاجتماعية، داعيًا القطاع الخاص إلى القيام بدوره في المسؤولية المجتمعية مواكبة لبرنامج التحول الوطني 2020 لتعزيز دور القطاع غير الربحي وتحقيق التنمية المستدامة له، مما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني بصورة شاملة.

وأوضح معاليه أن هذه الشراكات المباركة تهدف منها الجمعية التحول من الاعتماد على التبرعات إلى تحقق الاكتفاء الذاتي وتحقق التنمية المستدامة.

وقد استفاد من هذه الشراكات أكثر من 2000 يتيم و 1000 أسرة فقيرة و250 مريضًا بالفشل الكلوي، كما دعمت أبرز مشروعات الجمعية وفي مقدمتها الرعاية الصحية، مراكز غسيل الكلى، كسوة العيد، عيدية يتيم، مشيرًا إلى أن العديد من البرامج كانت ثمرة هذه الشراكات.

وذكر الدكتور قاضي أن هذه الاتفاقيات والشراكات استفاد منها أربعة صناديق؛ وهي دعم الأيتام والأسر المحتاجة ومرضى الفشل الكلوي وتفريج الكربة وقد تمثلت في برامج ( كن عونًا، كملها ريال، استثمرها صح، بركة رزق، والاستقطاع الشهري)، مؤكدًا أن العديد من منسوبي هذه الجهات تواصلوا مع الجمعية ليبينوا لهم تأثير هذا العطاء عليهم وعلى حياتهم مدللاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (ما من يومٍ يصبح العبادُ فيه، إلا مَلَكَان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ مُنفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ مُمسِكًا تلفًا).

يُذكر أن جمعية البر بجدة وقّعت شراكات واتفاقيات هذا العام مع عدة جهات وهي: العين العزيزية، وجوه، مطاعم خيال، مصنع الأجنحة المحترفة، شركة أسواق بن داوود، شركة نبيل محسن الرشيدي، مؤسسة خيرات النجوم، شركة باريس غاليري، حلويات نعمة، النادي الأهلي السعودي.

جدة جمعية البر بجدة رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة سهيل قاضي التنمية المستدامة الاقتصاد الوطني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بر جدة" تدعو القطاع الخاص إلى التعاون معها لتحقيق التنمية المستدامة
سبق

قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي جزيل شكره لجميع الجهات والمؤسسات التي وقعت شراكات واتفاقيات مع الجمعية خلال العام الحالي 2019 وكان لها الأثر الإيجابي في رفع دعم التنمية المستدامة للجمعية وتطوير برامجها الاجتماعية، داعيًا القطاع الخاص إلى القيام بدوره في المسؤولية المجتمعية مواكبة لبرنامج التحول الوطني 2020 لتعزيز دور القطاع غير الربحي وتحقيق التنمية المستدامة له، مما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني بصورة شاملة.

وأوضح معاليه أن هذه الشراكات المباركة تهدف منها الجمعية التحول من الاعتماد على التبرعات إلى تحقق الاكتفاء الذاتي وتحقق التنمية المستدامة.

وقد استفاد من هذه الشراكات أكثر من 2000 يتيم و 1000 أسرة فقيرة و250 مريضًا بالفشل الكلوي، كما دعمت أبرز مشروعات الجمعية وفي مقدمتها الرعاية الصحية، مراكز غسيل الكلى، كسوة العيد، عيدية يتيم، مشيرًا إلى أن العديد من البرامج كانت ثمرة هذه الشراكات.

وذكر الدكتور قاضي أن هذه الاتفاقيات والشراكات استفاد منها أربعة صناديق؛ وهي دعم الأيتام والأسر المحتاجة ومرضى الفشل الكلوي وتفريج الكربة وقد تمثلت في برامج ( كن عونًا، كملها ريال، استثمرها صح، بركة رزق، والاستقطاع الشهري)، مؤكدًا أن العديد من منسوبي هذه الجهات تواصلوا مع الجمعية ليبينوا لهم تأثير هذا العطاء عليهم وعلى حياتهم مدللاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (ما من يومٍ يصبح العبادُ فيه، إلا مَلَكَان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ مُنفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ مُمسِكًا تلفًا).

يُذكر أن جمعية البر بجدة وقّعت شراكات واتفاقيات هذا العام مع عدة جهات وهي: العين العزيزية، وجوه، مطاعم خيال، مصنع الأجنحة المحترفة، شركة أسواق بن داوود، شركة نبيل محسن الرشيدي، مؤسسة خيرات النجوم، شركة باريس غاليري، حلويات نعمة، النادي الأهلي السعودي.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
01:18 AM

"بر جدة" تدعو القطاع الخاص إلى التعاون معها لتحقيق التنمية المستدامة

"قاضي" شكر الجهات التي وقَّعت شراكات واتفاقيات مع الجمعية هذا العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي جزيل شكره لجميع الجهات والمؤسسات التي وقعت شراكات واتفاقيات مع الجمعية خلال العام الحالي 2019 وكان لها الأثر الإيجابي في رفع دعم التنمية المستدامة للجمعية وتطوير برامجها الاجتماعية، داعيًا القطاع الخاص إلى القيام بدوره في المسؤولية المجتمعية مواكبة لبرنامج التحول الوطني 2020 لتعزيز دور القطاع غير الربحي وتحقيق التنمية المستدامة له، مما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني بصورة شاملة.

وأوضح معاليه أن هذه الشراكات المباركة تهدف منها الجمعية التحول من الاعتماد على التبرعات إلى تحقق الاكتفاء الذاتي وتحقق التنمية المستدامة.

وقد استفاد من هذه الشراكات أكثر من 2000 يتيم و 1000 أسرة فقيرة و250 مريضًا بالفشل الكلوي، كما دعمت أبرز مشروعات الجمعية وفي مقدمتها الرعاية الصحية، مراكز غسيل الكلى، كسوة العيد، عيدية يتيم، مشيرًا إلى أن العديد من البرامج كانت ثمرة هذه الشراكات.

وذكر الدكتور قاضي أن هذه الاتفاقيات والشراكات استفاد منها أربعة صناديق؛ وهي دعم الأيتام والأسر المحتاجة ومرضى الفشل الكلوي وتفريج الكربة وقد تمثلت في برامج ( كن عونًا، كملها ريال، استثمرها صح، بركة رزق، والاستقطاع الشهري)، مؤكدًا أن العديد من منسوبي هذه الجهات تواصلوا مع الجمعية ليبينوا لهم تأثير هذا العطاء عليهم وعلى حياتهم مدللاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (ما من يومٍ يصبح العبادُ فيه، إلا مَلَكَان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ مُنفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ مُمسِكًا تلفًا).

يُذكر أن جمعية البر بجدة وقّعت شراكات واتفاقيات هذا العام مع عدة جهات وهي: العين العزيزية، وجوه، مطاعم خيال، مصنع الأجنحة المحترفة، شركة أسواق بن داوود، شركة نبيل محسن الرشيدي، مؤسسة خيرات النجوم، شركة باريس غاليري، حلويات نعمة، النادي الأهلي السعودي.

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