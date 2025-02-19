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تدخّل طبي ناجح يُعيد حركة أطراف مصاب في حادث مروري بجدة

أصيب بكسور متفرقة في الجسم وفقدانه للوعي ما يقارب الـ45 يومًا

تمكّن فريق طبي مشترك من قسم جراحة المخ والأعصاب وقسم العظام وقسم العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إعادة حركة أطراف شاب بعد أن تعرّض لحادث مروري نتج عنه إصابته بكسور متفرقة في الجسم وفقدانه للوعي ما يقارب الـ45 يومًا.

وجرى نقل المصاب على الفور إلى غرفة العناية الطبية المركزة بقسم الطوارئ، وعلى جهاز التنفس الصناعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي بيّنت وجود كسر في الترقوة وكسور في عظام الوجه بمنطقة الجيوب الأنفية، وكسر في الفك الأيمن، وكسر في الفقرة الثالثة في أسفل الظهر بالفقرات القطنية، وكسر مضاعف في الحوض؛ مما استدعى نقله لجناح العناية الطبية المركزة الرئيسي، تحت إشراف أطباء جراحة المخ والأعصاب وأطباء العظام لتنفيذ الخطة العلاجية للحالة.

وقام فريق العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي بتنفيذ أولى جلسات التأهيل الطبي لتجنب ضمور العضلات للحالة وتيبس المفاصل وتقرحات الفراش، بعد أن وُضع له برنامج تأهيل طبي وجلسات يومية استمرت ما يقارب الـ45 يومًا، حتى أفاق الشاب -بحمد لله- تمامًا، وتم فصل جهاز التنفس الصناعي عنه لاستقرار حالته الصحية، جرى بعدها نقله لأجنحة التنويم تحت إشراف الطاقم الطبي لاستكمال علاجه، وتم تكثيف جلسات التأهيل لتصبح جلستين يوميًّا لتقوية العضلات وتأهيل المريض للوقوف والمشي، واستمر على ذلك لمدة تزيد على 3 أشهر؛ حيث لوحظ تجاوبه من خلال جلسات التأهيل؛ حيث بدأ بالوقوف والمشي تدريجيًّا، وبعد أن تحسنت حالته الصحية وأصبح بحالة صحية جيدة أُذِن له بالخروج من المجمع الطبي ليمارس حياته بشكل طبيعي واستكمال علاجه الطبيعي من خلال المراجعات الخارجية المجدولة له.

فريق طبي جدة مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

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تدخّل طبي ناجح يُعيد حركة أطراف مصاب في حادث مروري بجدة
سبق

تمكّن فريق طبي مشترك من قسم جراحة المخ والأعصاب وقسم العظام وقسم العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إعادة حركة أطراف شاب بعد أن تعرّض لحادث مروري نتج عنه إصابته بكسور متفرقة في الجسم وفقدانه للوعي ما يقارب الـ45 يومًا.

وجرى نقل المصاب على الفور إلى غرفة العناية الطبية المركزة بقسم الطوارئ، وعلى جهاز التنفس الصناعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي بيّنت وجود كسر في الترقوة وكسور في عظام الوجه بمنطقة الجيوب الأنفية، وكسر في الفك الأيمن، وكسر في الفقرة الثالثة في أسفل الظهر بالفقرات القطنية، وكسر مضاعف في الحوض؛ مما استدعى نقله لجناح العناية الطبية المركزة الرئيسي، تحت إشراف أطباء جراحة المخ والأعصاب وأطباء العظام لتنفيذ الخطة العلاجية للحالة.

وقام فريق العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي بتنفيذ أولى جلسات التأهيل الطبي لتجنب ضمور العضلات للحالة وتيبس المفاصل وتقرحات الفراش، بعد أن وُضع له برنامج تأهيل طبي وجلسات يومية استمرت ما يقارب الـ45 يومًا، حتى أفاق الشاب -بحمد لله- تمامًا، وتم فصل جهاز التنفس الصناعي عنه لاستقرار حالته الصحية، جرى بعدها نقله لأجنحة التنويم تحت إشراف الطاقم الطبي لاستكمال علاجه، وتم تكثيف جلسات التأهيل لتصبح جلستين يوميًّا لتقوية العضلات وتأهيل المريض للوقوف والمشي، واستمر على ذلك لمدة تزيد على 3 أشهر؛ حيث لوحظ تجاوبه من خلال جلسات التأهيل؛ حيث بدأ بالوقوف والمشي تدريجيًّا، وبعد أن تحسنت حالته الصحية وأصبح بحالة صحية جيدة أُذِن له بالخروج من المجمع الطبي ليمارس حياته بشكل طبيعي واستكمال علاجه الطبيعي من خلال المراجعات الخارجية المجدولة له.

19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
11:59 AM

تدخّل طبي ناجح يُعيد حركة أطراف مصاب في حادث مروري بجدة

أصيب بكسور متفرقة في الجسم وفقدانه للوعي ما يقارب الـ45 يومًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تمكّن فريق طبي مشترك من قسم جراحة المخ والأعصاب وقسم العظام وقسم العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، من إعادة حركة أطراف شاب بعد أن تعرّض لحادث مروري نتج عنه إصابته بكسور متفرقة في الجسم وفقدانه للوعي ما يقارب الـ45 يومًا.

وجرى نقل المصاب على الفور إلى غرفة العناية الطبية المركزة بقسم الطوارئ، وعلى جهاز التنفس الصناعي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي بيّنت وجود كسر في الترقوة وكسور في عظام الوجه بمنطقة الجيوب الأنفية، وكسر في الفك الأيمن، وكسر في الفقرة الثالثة في أسفل الظهر بالفقرات القطنية، وكسر مضاعف في الحوض؛ مما استدعى نقله لجناح العناية الطبية المركزة الرئيسي، تحت إشراف أطباء جراحة المخ والأعصاب وأطباء العظام لتنفيذ الخطة العلاجية للحالة.

وقام فريق العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي بتنفيذ أولى جلسات التأهيل الطبي لتجنب ضمور العضلات للحالة وتيبس المفاصل وتقرحات الفراش، بعد أن وُضع له برنامج تأهيل طبي وجلسات يومية استمرت ما يقارب الـ45 يومًا، حتى أفاق الشاب -بحمد لله- تمامًا، وتم فصل جهاز التنفس الصناعي عنه لاستقرار حالته الصحية، جرى بعدها نقله لأجنحة التنويم تحت إشراف الطاقم الطبي لاستكمال علاجه، وتم تكثيف جلسات التأهيل لتصبح جلستين يوميًّا لتقوية العضلات وتأهيل المريض للوقوف والمشي، واستمر على ذلك لمدة تزيد على 3 أشهر؛ حيث لوحظ تجاوبه من خلال جلسات التأهيل؛ حيث بدأ بالوقوف والمشي تدريجيًّا، وبعد أن تحسنت حالته الصحية وأصبح بحالة صحية جيدة أُذِن له بالخروج من المجمع الطبي ليمارس حياته بشكل طبيعي واستكمال علاجه الطبيعي من خلال المراجعات الخارجية المجدولة له.

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