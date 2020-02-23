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مصر ..  حسني مبارك يدخل العناية المركزة

بعد تعرُّضه لوعكة صحية نُقل بعدها للمستشفى

كشف علاء مبارك؛ أن والده الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك؛ يُوجد حالياً داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال علاء؛ في تدوينة له عبر موقع "تويتر": "دعائي الآن أن يشفي المولى -عزّ وجلّ- والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف رداً على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلاً: "مازال في العناية .. يا رب".

يُشار إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ 91 عاماً، أجرى نهاية الشهر الماضي عملية جراحية بعد تعرُّضه لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في مصر.

وكان نجل الرئيس المصري، قد قال في 24 يناير 2020، إن والده أجرى عملية جراحية، وأكّد وقتها أن حالته مستقرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية محلية، أن مبارك دخل المستشفى نهاية يناير، وتم نقله إلى قسم الأورام لإجراء فحوص طبية، من أجل تحديد حالته الصحية.

وفيما بعد أُجريت له عملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.

علاء مبارك الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك العناية المركزة

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مصر ..  حسني مبارك يدخل العناية المركزة
سبق

كشف علاء مبارك؛ أن والده الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك؛ يُوجد حالياً داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال علاء؛ في تدوينة له عبر موقع "تويتر": "دعائي الآن أن يشفي المولى -عزّ وجلّ- والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف رداً على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلاً: "مازال في العناية .. يا رب".

يُشار إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ 91 عاماً، أجرى نهاية الشهر الماضي عملية جراحية بعد تعرُّضه لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في مصر.

وكان نجل الرئيس المصري، قد قال في 24 يناير 2020، إن والده أجرى عملية جراحية، وأكّد وقتها أن حالته مستقرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية محلية، أن مبارك دخل المستشفى نهاية يناير، وتم نقله إلى قسم الأورام لإجراء فحوص طبية، من أجل تحديد حالته الصحية.

وفيما بعد أُجريت له عملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
09:31 AM

مصر ..  حسني مبارك يدخل العناية المركزة

بعد تعرُّضه لوعكة صحية نُقل بعدها للمستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف علاء مبارك؛ أن والده الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك؛ يُوجد حالياً داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال علاء؛ في تدوينة له عبر موقع "تويتر": "دعائي الآن أن يشفي المولى -عزّ وجلّ- والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يا رب".

ووفق "سكاي نيوز"، أضاف رداً على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلاً: "مازال في العناية .. يا رب".

يُشار إلى أن الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ 91 عاماً، أجرى نهاية الشهر الماضي عملية جراحية بعد تعرُّضه لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات في مصر.

وكان نجل الرئيس المصري، قد قال في 24 يناير 2020، إن والده أجرى عملية جراحية، وأكّد وقتها أن حالته مستقرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية محلية، أن مبارك دخل المستشفى نهاية يناير، وتم نقله إلى قسم الأورام لإجراء فحوص طبية، من أجل تحديد حالته الصحية.

وفيما بعد أُجريت له عملية استئصال ورم في المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.

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