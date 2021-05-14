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ألمانيا تسجّل 11336 إصابة جديدة و190 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و190 وفاة.
وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3577040 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 85848 وفاة.

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ألمانيا تسجّل 11336 إصابة جديدة و190 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و190 وفاة.
وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3577040 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 85848 وفاة.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
03:37 PM

ألمانيا تسجّل 11336 إصابة جديدة و190 وفاة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و190 وفاة.
وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3577040 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 85848 وفاة.

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