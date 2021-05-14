سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و190 وفاة.
وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3577040 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 85848 وفاة.
ألمانيا تسجّل 11336 إصابة جديدة و190 وفاة بكورونا
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و190 وفاة.
وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3577040 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 85848 وفاة.
سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و190 وفاة.
ألمانيا تسجّل 11336 إصابة جديدة و190 وفاة بكورونا
خلال الساعات الـ 24 الماضية
سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 11336 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و190 وفاة.
وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3577040 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 85848 وفاة.