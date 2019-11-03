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ترقبوا 11 نوفمبر ..  واقعة تتكرّر 13 مرة كل قرن وحدث فلكي "نادر"

لن يحدث مجدّداً قبل 2032 وينتظرها علماء الفلك وعشاق متابعة الظواهر

ينتظر علماء الفلك وعشاق متابعة الظواهر الطبيعية حدثاً نادراً يحدث خلال أيام، وتحديداً في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، حيث يمر كوكب عطارد أمام الشمس، في واقعة تتكرّر 13 مرة فقط كل قرن.

وسيكون بإمكان العلماء إلقاء نظرة من الأرض على الحدث النادر الذي لن يحدث مجدّداً قبل عام 2032، ورؤية أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" غالباً يدور عطارد حول الشمس في مسارات مختلفة عن الأرض، لذلك فإن وقوع الكوكب الصغير بين الأرض والشمس يعد حدثاً فلكياً نادر التكرار.

وفي هذه الحالة، يكون عطارد مرئياً من الأرض كنقطة صغيرة، تبدو بحجم لا يزيد على 0.5 بالمئة من حجم الشمس.

وبحسب إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، فإن "السماء ستتيح عرضاً ممتازاً في 11 نوفمبر، عندما يعبر عطارد أمام الشمس"، حيث يمكن رؤيته من الأرض.

وأضافت "ناسا": "من وجهة نظرنا على الأرض، لا يمكننا أن نرى عطارد والزهرة يتقاطعان أمام الشمس. لذلك فهو حدث نادر لن ترغب في تفويته!".

وسيتمكّن البشر في كل مكان تقريباً على الأرض من متابعة البقعة السوداء الصغيرة، تتحرّك ببطء عبر قرص الشمس، إلا أن خبراء الفلك ينصحون باستخدام المعدات الواقية حتى لا تتأذى الأعين.

وعلى عكس عبور الزهرة، حيث يبدو الكوكب كبيراً بما يكفي للرؤية بالعين المجردة، فإن عطارد صغير لدرجة أنك ستحتاج إلى مناظير أو تلسكوب مع مرشح شمس لرؤيته.

علماء الفلك عطارد الشمس

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ترقبوا 11 نوفمبر ..  واقعة تتكرّر 13 مرة كل قرن وحدث فلكي "نادر"
سبق

ينتظر علماء الفلك وعشاق متابعة الظواهر الطبيعية حدثاً نادراً يحدث خلال أيام، وتحديداً في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، حيث يمر كوكب عطارد أمام الشمس، في واقعة تتكرّر 13 مرة فقط كل قرن.

وسيكون بإمكان العلماء إلقاء نظرة من الأرض على الحدث النادر الذي لن يحدث مجدّداً قبل عام 2032، ورؤية أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" غالباً يدور عطارد حول الشمس في مسارات مختلفة عن الأرض، لذلك فإن وقوع الكوكب الصغير بين الأرض والشمس يعد حدثاً فلكياً نادر التكرار.

وفي هذه الحالة، يكون عطارد مرئياً من الأرض كنقطة صغيرة، تبدو بحجم لا يزيد على 0.5 بالمئة من حجم الشمس.

وبحسب إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، فإن "السماء ستتيح عرضاً ممتازاً في 11 نوفمبر، عندما يعبر عطارد أمام الشمس"، حيث يمكن رؤيته من الأرض.

وأضافت "ناسا": "من وجهة نظرنا على الأرض، لا يمكننا أن نرى عطارد والزهرة يتقاطعان أمام الشمس. لذلك فهو حدث نادر لن ترغب في تفويته!".

وسيتمكّن البشر في كل مكان تقريباً على الأرض من متابعة البقعة السوداء الصغيرة، تتحرّك ببطء عبر قرص الشمس، إلا أن خبراء الفلك ينصحون باستخدام المعدات الواقية حتى لا تتأذى الأعين.

وعلى عكس عبور الزهرة، حيث يبدو الكوكب كبيراً بما يكفي للرؤية بالعين المجردة، فإن عطارد صغير لدرجة أنك ستحتاج إلى مناظير أو تلسكوب مع مرشح شمس لرؤيته.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
08:36 AM

ترقبوا 11 نوفمبر ..  واقعة تتكرّر 13 مرة كل قرن وحدث فلكي "نادر"

لن يحدث مجدّداً قبل 2032 وينتظرها علماء الفلك وعشاق متابعة الظواهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينتظر علماء الفلك وعشاق متابعة الظواهر الطبيعية حدثاً نادراً يحدث خلال أيام، وتحديداً في الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، حيث يمر كوكب عطارد أمام الشمس، في واقعة تتكرّر 13 مرة فقط كل قرن.

وسيكون بإمكان العلماء إلقاء نظرة من الأرض على الحدث النادر الذي لن يحدث مجدّداً قبل عام 2032، ورؤية أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" غالباً يدور عطارد حول الشمس في مسارات مختلفة عن الأرض، لذلك فإن وقوع الكوكب الصغير بين الأرض والشمس يعد حدثاً فلكياً نادر التكرار.

وفي هذه الحالة، يكون عطارد مرئياً من الأرض كنقطة صغيرة، تبدو بحجم لا يزيد على 0.5 بالمئة من حجم الشمس.

وبحسب إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، فإن "السماء ستتيح عرضاً ممتازاً في 11 نوفمبر، عندما يعبر عطارد أمام الشمس"، حيث يمكن رؤيته من الأرض.

وأضافت "ناسا": "من وجهة نظرنا على الأرض، لا يمكننا أن نرى عطارد والزهرة يتقاطعان أمام الشمس. لذلك فهو حدث نادر لن ترغب في تفويته!".

وسيتمكّن البشر في كل مكان تقريباً على الأرض من متابعة البقعة السوداء الصغيرة، تتحرّك ببطء عبر قرص الشمس، إلا أن خبراء الفلك ينصحون باستخدام المعدات الواقية حتى لا تتأذى الأعين.

وعلى عكس عبور الزهرة، حيث يبدو الكوكب كبيراً بما يكفي للرؤية بالعين المجردة، فإن عطارد صغير لدرجة أنك ستحتاج إلى مناظير أو تلسكوب مع مرشح شمس لرؤيته.

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