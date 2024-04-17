النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد؛ قد تتسبّب في جريان السيول، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة، أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة منطقة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد؛ قد تتسبّب في جريان السيول، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة، أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
01:34 PM

"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران

تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
986

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد؛ قد تتسبّب في جريان السيول، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران.

وأوضحت الهيئة، أن التنبيه يشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، ويستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,299
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,650
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,192
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,342

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة