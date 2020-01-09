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سفارة المملكة في أستراليا تُنشئ غرفة عمليات لمتابعة أحوال المواطنين

أكدت أنها لم تسجل أي إصابة للسعوديين جرّاء حرائق الغابات الأسترالية

بتوجيهات مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وبمتابعةٍ من وزير الخارجية؛ قامت سفارة المملكة في العاصمة "كانبرا" بإنشاء غرفة عمليات للطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة أحوال المواطنين والطلاب السعوديين المبتعثين في أستراليا.

وتفصيلًا: تستقبل الغرفة اتصالات المواطنين وتقوم على توجيههم بالتعليمات اللازمة لسلامتهم وأمنهم، وقد سبق أن حذرت السفارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المواطنين السعوديين في بعض ولايات أستراليا المتضررة وأبلغتهم بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية. وأكدت السفارة: أنه ولله الحمد والمنّة لم تُسجل أي إصابة للسعوديين وهم بصحة وسلامة ولله الحمد والمنة".

ودعت السفارة المواطنين والطلاب والمبتعثين السعوديين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر من حرائق الغابات الأسترالية، وحثتهم على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث والتقيد بها، وفي الحالات الطارئة أو الرغبة بالعودة إلى المملكة؛ يمكن التواصل على الأرقام التالية:

(0432257277/0412014803/0412014702/0412014903)، كما تم تخصيص البريد الإلكتروني: (ctz.auemb@mofa.gov.sa) .

وستقوم السفارة بإحاطة الملحقية الثقافية بمغادرة المبتعثين؛ لتتمكن من التواصل مع الجهات ذات العلاقة ببعثة ودراسة الطالب من معاهد وجامعات وجهات الابتعاث لضمان عدم تأثر دراستهم وبعثتهم.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس، برئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون؛ أن المملكة العربية السعودية تقف بجانب أستراليا إثر أزمة الحرائق الحالية، واستعداد المملكة لتقديم المساعدات الممكنة لتجاوز هذه الأزمة.

وتعد حرائق الغابات في أستراليا "الأسوأ على الإطلاق" في تاريخ البلاد؛ حيث دمرت ما يقارب ٢٠٤٨ منزلًا جراء الحرائق (أغلبها في ولاية نيو ساوث ويلز)، وأجبرت الآلاف على النزوح، وتسببت في قتل 28 شخصًا على الأقل منذ 25 سبتمبر الماضي، كما قدّر خبراء البيئة نفوق نحو 500 مليون حيوان بسبب حرائق الغابات في أستراليا منذ سبتمبر الماضي، وهو ما يثير مخاوف من انقراض أنواع من الحيوانات بأكملها.

وتراجعت جودة الهواء في العاصمة الأسترالية كانبرا حسب المؤشرات العالمية، لتصبح ثالث أسوأ مدينة حول العالم، بحسب مجموعة «إير فيجوال»، ومقرها سويسرا، وكان العلماء قد حذروا من أن الطقس الحار والجاف سيتسبّبان باندلاع حرائق أكبر وأكثر من ذي قبل.

ولي العهد السفارة السعودية في أستراليا حرائق أستراليا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة في أستراليا تُنشئ غرفة عمليات لمتابعة أحوال المواطنين
سبق

بتوجيهات مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وبمتابعةٍ من وزير الخارجية؛ قامت سفارة المملكة في العاصمة "كانبرا" بإنشاء غرفة عمليات للطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة أحوال المواطنين والطلاب السعوديين المبتعثين في أستراليا.

وتفصيلًا: تستقبل الغرفة اتصالات المواطنين وتقوم على توجيههم بالتعليمات اللازمة لسلامتهم وأمنهم، وقد سبق أن حذرت السفارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المواطنين السعوديين في بعض ولايات أستراليا المتضررة وأبلغتهم بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية. وأكدت السفارة: أنه ولله الحمد والمنّة لم تُسجل أي إصابة للسعوديين وهم بصحة وسلامة ولله الحمد والمنة".

ودعت السفارة المواطنين والطلاب والمبتعثين السعوديين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر من حرائق الغابات الأسترالية، وحثتهم على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث والتقيد بها، وفي الحالات الطارئة أو الرغبة بالعودة إلى المملكة؛ يمكن التواصل على الأرقام التالية:

(0432257277/0412014803/0412014702/0412014903)، كما تم تخصيص البريد الإلكتروني: (ctz.auemb@mofa.gov.sa) .

وستقوم السفارة بإحاطة الملحقية الثقافية بمغادرة المبتعثين؛ لتتمكن من التواصل مع الجهات ذات العلاقة ببعثة ودراسة الطالب من معاهد وجامعات وجهات الابتعاث لضمان عدم تأثر دراستهم وبعثتهم.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس، برئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون؛ أن المملكة العربية السعودية تقف بجانب أستراليا إثر أزمة الحرائق الحالية، واستعداد المملكة لتقديم المساعدات الممكنة لتجاوز هذه الأزمة.

وتعد حرائق الغابات في أستراليا "الأسوأ على الإطلاق" في تاريخ البلاد؛ حيث دمرت ما يقارب ٢٠٤٨ منزلًا جراء الحرائق (أغلبها في ولاية نيو ساوث ويلز)، وأجبرت الآلاف على النزوح، وتسببت في قتل 28 شخصًا على الأقل منذ 25 سبتمبر الماضي، كما قدّر خبراء البيئة نفوق نحو 500 مليون حيوان بسبب حرائق الغابات في أستراليا منذ سبتمبر الماضي، وهو ما يثير مخاوف من انقراض أنواع من الحيوانات بأكملها.

وتراجعت جودة الهواء في العاصمة الأسترالية كانبرا حسب المؤشرات العالمية، لتصبح ثالث أسوأ مدينة حول العالم، بحسب مجموعة «إير فيجوال»، ومقرها سويسرا، وكان العلماء قد حذروا من أن الطقس الحار والجاف سيتسبّبان باندلاع حرائق أكبر وأكثر من ذي قبل.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
09:10 PM

سفارة المملكة في أستراليا تُنشئ غرفة عمليات لمتابعة أحوال المواطنين

أكدت أنها لم تسجل أي إصابة للسعوديين جرّاء حرائق الغابات الأسترالية

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بدر العتيبي - الرياض
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بتوجيهات مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وبمتابعةٍ من وزير الخارجية؛ قامت سفارة المملكة في العاصمة "كانبرا" بإنشاء غرفة عمليات للطوارئ تعمل على مدار الساعة لمتابعة أحوال المواطنين والطلاب السعوديين المبتعثين في أستراليا.

وتفصيلًا: تستقبل الغرفة اتصالات المواطنين وتقوم على توجيههم بالتعليمات اللازمة لسلامتهم وأمنهم، وقد سبق أن حذرت السفارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المواطنين السعوديين في بعض ولايات أستراليا المتضررة وأبلغتهم بضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية. وأكدت السفارة: أنه ولله الحمد والمنّة لم تُسجل أي إصابة للسعوديين وهم بصحة وسلامة ولله الحمد والمنة".

ودعت السفارة المواطنين والطلاب والمبتعثين السعوديين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر من حرائق الغابات الأسترالية، وحثتهم على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث والتقيد بها، وفي الحالات الطارئة أو الرغبة بالعودة إلى المملكة؛ يمكن التواصل على الأرقام التالية:

(0432257277/0412014803/0412014702/0412014903)، كما تم تخصيص البريد الإلكتروني: (ctz.auemb@mofa.gov.sa) .

وستقوم السفارة بإحاطة الملحقية الثقافية بمغادرة المبتعثين؛ لتتمكن من التواصل مع الجهات ذات العلاقة ببعثة ودراسة الطالب من معاهد وجامعات وجهات الابتعاث لضمان عدم تأثر دراستهم وبعثتهم.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الخميس، برئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون؛ أن المملكة العربية السعودية تقف بجانب أستراليا إثر أزمة الحرائق الحالية، واستعداد المملكة لتقديم المساعدات الممكنة لتجاوز هذه الأزمة.

وتعد حرائق الغابات في أستراليا "الأسوأ على الإطلاق" في تاريخ البلاد؛ حيث دمرت ما يقارب ٢٠٤٨ منزلًا جراء الحرائق (أغلبها في ولاية نيو ساوث ويلز)، وأجبرت الآلاف على النزوح، وتسببت في قتل 28 شخصًا على الأقل منذ 25 سبتمبر الماضي، كما قدّر خبراء البيئة نفوق نحو 500 مليون حيوان بسبب حرائق الغابات في أستراليا منذ سبتمبر الماضي، وهو ما يثير مخاوف من انقراض أنواع من الحيوانات بأكملها.

وتراجعت جودة الهواء في العاصمة الأسترالية كانبرا حسب المؤشرات العالمية، لتصبح ثالث أسوأ مدينة حول العالم، بحسب مجموعة «إير فيجوال»، ومقرها سويسرا، وكان العلماء قد حذروا من أن الطقس الحار والجاف سيتسبّبان باندلاع حرائق أكبر وأكثر من ذي قبل.

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