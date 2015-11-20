تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار إلى تحرك بعض السحب الممطرة من الغرب باتجاه المنطقة الشرقية، نواحي الجبيل والدمام والمناطق المجاورة لها؛ حيث يتوقع أن تعمل خلال الساعات القادمة على تساقط أمطار ذات طابع محلي وبشدة متفاوتة. يُذكر أن المنطقة الشرقية من المملكة تتعرض اليوم لحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب في نطاقات جغرافية ضيقة؛ بحسب "طقس العرب".

رسالة جوية من الأقمار الصناعية.. توقع أمطار محلية وعشوائية بالدمام والجبيل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-20 تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار إلى تحرك بعض السحب الممطرة من الغرب باتجاه المنطقة الشرقية، نواحي الجبيل والدمام والمناطق المجاورة لها؛ حيث يتوقع أن تعمل خلال الساعات القادمة على تساقط أمطار ذات طابع محلي وبشدة متفاوتة.



يُذكر أن المنطقة الشرقية من المملكة تتعرض اليوم لحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب في نطاقات جغرافية ضيقة؛ بحسب "طقس العرب".

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 12:31 PM

رسالة جوية من الأقمار الصناعية.. توقع أمطار محلية وعشوائية بالدمام والجبيل فيما تتحرك بعض السحب الممطرة من الغرب باتجاه الشرقية يتبعها هطولات





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تشير آخر صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار إلى تحرك بعض السحب الممطرة من الغرب باتجاه المنطقة الشرقية، نواحي الجبيل والدمام والمناطق المجاورة لها؛ حيث يتوقع أن تعمل خلال الساعات القادمة على تساقط أمطار ذات طابع محلي وبشدة متفاوتة.



يُذكر أن المنطقة الشرقية من المملكة تتعرض اليوم لحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على تكاثر السحب في نطاقات جغرافية ضيقة؛ بحسب "طقس العرب".