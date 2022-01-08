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ندم بعد فوات الأوان.. وضعت السم لزوجها في "فطيرة العسل" فمات طفلاها

طموحها المادي وطمعها الزائد بجانب الخيانة أمور أوصلتها للحكم المؤبد

حاولت زوجة خائنة التخلص من زوجها فوضعت له السم في فطيرة، لكن الضحية كانت طفليها اللذين أكلا من الفطيرة وفارقا الحياة على الفور.

القصة نشرتها جريدة أخبار اليوم المصرية في 15 يناير 1966 بدأت بفتاة في إحدى محافظات صعيد مصر وكان عمرها 18 عامًا، وتحلم بالعريس الذي يملأ حياتها بالسعادة، والسعادة لديها هى الأمور المادية.

رفضت الفتاة كل شاب في سنها تقدم إليها ووافقت على رجل ثري، رغم أن عمره 55 عامًا واعتراض من حولها، وتزوجته وأنجبت منه طفلين، وكان زوجها يغدق عليها بلا حساب، لكن رغم ذلك لم تكن سعيدة، كانت تعيش معه بلا قلب، فنشأت بينها وبين الخادم علاقة.

لاحظ الزوج بعض تصرفات زوجته الغريبة وتغير طريقتها، فبدأ يضيق من تصرفاتها ويمنعها من كل ما تطلبه، ومنعها من الخروج أيضًا، فقررت الزوجة بالاتفاق مع الخادم أن تتخلص من زوجها المسن.

وكانت الخطة أنها تقنع زوجها أنها تغيرت، وأمرت الخادم أن يطلب من زوجها إجازة حتى يسافر لزيارة أهله، وفي مساء نفس اليوم قامت بعمل فطير مشلتت؛ لأن الزوج من عشاق الفطير، وتقنعه أنها تغيرت من أجله.

وبالفعل صنعت الزوجة الفطير وتركته على المائدة مع القشدة والعسل، لكن خلطت العسل بالزرنيخ وذهبت حتى تنام قليلًا حتى يأتي الزوج من عمله وتنفذ خطتها، ففوجئت الأم بصراخ طفليها فوجدت أن طفليها أكلا العسل المسموم، واستغاثت بالجيران لكن الطفلين قد فارقا الحياة، فانهارت الأم واعترفت بالحقيقة كاملة وعرضت على النيابة وحكمت عليها هي والخادم بالمؤبد.

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ندم بعد فوات الأوان.. وضعت السم لزوجها في "فطيرة العسل" فمات طفلاها
سبق

حاولت زوجة خائنة التخلص من زوجها فوضعت له السم في فطيرة، لكن الضحية كانت طفليها اللذين أكلا من الفطيرة وفارقا الحياة على الفور.

القصة نشرتها جريدة أخبار اليوم المصرية في 15 يناير 1966 بدأت بفتاة في إحدى محافظات صعيد مصر وكان عمرها 18 عامًا، وتحلم بالعريس الذي يملأ حياتها بالسعادة، والسعادة لديها هى الأمور المادية.

رفضت الفتاة كل شاب في سنها تقدم إليها ووافقت على رجل ثري، رغم أن عمره 55 عامًا واعتراض من حولها، وتزوجته وأنجبت منه طفلين، وكان زوجها يغدق عليها بلا حساب، لكن رغم ذلك لم تكن سعيدة، كانت تعيش معه بلا قلب، فنشأت بينها وبين الخادم علاقة.

لاحظ الزوج بعض تصرفات زوجته الغريبة وتغير طريقتها، فبدأ يضيق من تصرفاتها ويمنعها من كل ما تطلبه، ومنعها من الخروج أيضًا، فقررت الزوجة بالاتفاق مع الخادم أن تتخلص من زوجها المسن.

وكانت الخطة أنها تقنع زوجها أنها تغيرت، وأمرت الخادم أن يطلب من زوجها إجازة حتى يسافر لزيارة أهله، وفي مساء نفس اليوم قامت بعمل فطير مشلتت؛ لأن الزوج من عشاق الفطير، وتقنعه أنها تغيرت من أجله.

وبالفعل صنعت الزوجة الفطير وتركته على المائدة مع القشدة والعسل، لكن خلطت العسل بالزرنيخ وذهبت حتى تنام قليلًا حتى يأتي الزوج من عمله وتنفذ خطتها، ففوجئت الأم بصراخ طفليها فوجدت أن طفليها أكلا العسل المسموم، واستغاثت بالجيران لكن الطفلين قد فارقا الحياة، فانهارت الأم واعترفت بالحقيقة كاملة وعرضت على النيابة وحكمت عليها هي والخادم بالمؤبد.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
12:21 PM

ندم بعد فوات الأوان.. وضعت السم لزوجها في "فطيرة العسل" فمات طفلاها

طموحها المادي وطمعها الزائد بجانب الخيانة أمور أوصلتها للحكم المؤبد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حاولت زوجة خائنة التخلص من زوجها فوضعت له السم في فطيرة، لكن الضحية كانت طفليها اللذين أكلا من الفطيرة وفارقا الحياة على الفور.

القصة نشرتها جريدة أخبار اليوم المصرية في 15 يناير 1966 بدأت بفتاة في إحدى محافظات صعيد مصر وكان عمرها 18 عامًا، وتحلم بالعريس الذي يملأ حياتها بالسعادة، والسعادة لديها هى الأمور المادية.

رفضت الفتاة كل شاب في سنها تقدم إليها ووافقت على رجل ثري، رغم أن عمره 55 عامًا واعتراض من حولها، وتزوجته وأنجبت منه طفلين، وكان زوجها يغدق عليها بلا حساب، لكن رغم ذلك لم تكن سعيدة، كانت تعيش معه بلا قلب، فنشأت بينها وبين الخادم علاقة.

لاحظ الزوج بعض تصرفات زوجته الغريبة وتغير طريقتها، فبدأ يضيق من تصرفاتها ويمنعها من كل ما تطلبه، ومنعها من الخروج أيضًا، فقررت الزوجة بالاتفاق مع الخادم أن تتخلص من زوجها المسن.

وكانت الخطة أنها تقنع زوجها أنها تغيرت، وأمرت الخادم أن يطلب من زوجها إجازة حتى يسافر لزيارة أهله، وفي مساء نفس اليوم قامت بعمل فطير مشلتت؛ لأن الزوج من عشاق الفطير، وتقنعه أنها تغيرت من أجله.

وبالفعل صنعت الزوجة الفطير وتركته على المائدة مع القشدة والعسل، لكن خلطت العسل بالزرنيخ وذهبت حتى تنام قليلًا حتى يأتي الزوج من عمله وتنفذ خطتها، ففوجئت الأم بصراخ طفليها فوجدت أن طفليها أكلا العسل المسموم، واستغاثت بالجيران لكن الطفلين قد فارقا الحياة، فانهارت الأم واعترفت بالحقيقة كاملة وعرضت على النيابة وحكمت عليها هي والخادم بالمؤبد.

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