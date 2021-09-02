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مستشفى "رعاية الرياض" يوقّع شراكة طبية مع نادي الفيحاء

يظهر شعاره على صدر قمصان أطباء الفريق الأول لكرة القدم

وقّعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، ممثلةً في "مستشفى رعاية الرياض"، ظهر اليوم، عقد رعاية مع نادي الفيحاء الرياضي، بحضور د. عبدالعزيز بن صالح العبيد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية، ود. بدر العتيبي المدير العام لمستشفى رعاية الرياض، ومثّل النادي عبدالله بن أحمد أبانمي رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء.

ويهدف العقد إلى أن يكون "مستشفى رعاية الرياض" شريكًا طبيًا للنادي، ويظهر شعاره في المنطقة الأمامية لصدر قمصان الطاقم الطبي للفريق الأول لكرة القدم.

وقال "العبيد": نفخر بهذه الشراكة وأن نكون مشاركين بجزء من مشروع رياضي كبير يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية، كما نفخر في مستشفيات رعاية، بوجود كوادر طبية متميزة ومتخصصة في الإصابات الرياضية والتأهيل بمركز جراحة العظام والتأهيل الطبي.

من جانبه، عبّر "أبانمي" عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، مشدداً أنّ إدارة النادي حرصت على التوقيع مع مستشفى رائد بجميع الخدمات وفيما يخص مركز جراحة العظام والتأهيل الطبي.
وأعرب عن شكره لمستشفيات رعاية على ثقتهم باختيار الفيحاء شريك رياضي، متمنيًا أن تحقّق الشراكة أهدافها المرجوة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى "رعاية الرياض" يوقّع شراكة طبية مع نادي الفيحاء
سبق

وقّعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، ممثلةً في "مستشفى رعاية الرياض"، ظهر اليوم، عقد رعاية مع نادي الفيحاء الرياضي، بحضور د. عبدالعزيز بن صالح العبيد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية، ود. بدر العتيبي المدير العام لمستشفى رعاية الرياض، ومثّل النادي عبدالله بن أحمد أبانمي رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء.

ويهدف العقد إلى أن يكون "مستشفى رعاية الرياض" شريكًا طبيًا للنادي، ويظهر شعاره في المنطقة الأمامية لصدر قمصان الطاقم الطبي للفريق الأول لكرة القدم.

وقال "العبيد": نفخر بهذه الشراكة وأن نكون مشاركين بجزء من مشروع رياضي كبير يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية، كما نفخر في مستشفيات رعاية، بوجود كوادر طبية متميزة ومتخصصة في الإصابات الرياضية والتأهيل بمركز جراحة العظام والتأهيل الطبي.

من جانبه، عبّر "أبانمي" عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، مشدداً أنّ إدارة النادي حرصت على التوقيع مع مستشفى رائد بجميع الخدمات وفيما يخص مركز جراحة العظام والتأهيل الطبي.
وأعرب عن شكره لمستشفيات رعاية على ثقتهم باختيار الفيحاء شريك رياضي، متمنيًا أن تحقّق الشراكة أهدافها المرجوة.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
04:37 PM

مستشفى "رعاية الرياض" يوقّع شراكة طبية مع نادي الفيحاء

يظهر شعاره على صدر قمصان أطباء الفريق الأول لكرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، ممثلةً في "مستشفى رعاية الرياض"، ظهر اليوم، عقد رعاية مع نادي الفيحاء الرياضي، بحضور د. عبدالعزيز بن صالح العبيد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للرعاية الطبية، ود. بدر العتيبي المدير العام لمستشفى رعاية الرياض، ومثّل النادي عبدالله بن أحمد أبانمي رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء.

ويهدف العقد إلى أن يكون "مستشفى رعاية الرياض" شريكًا طبيًا للنادي، ويظهر شعاره في المنطقة الأمامية لصدر قمصان الطاقم الطبي للفريق الأول لكرة القدم.

وقال "العبيد": نفخر بهذه الشراكة وأن نكون مشاركين بجزء من مشروع رياضي كبير يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية، كما نفخر في مستشفيات رعاية، بوجود كوادر طبية متميزة ومتخصصة في الإصابات الرياضية والتأهيل بمركز جراحة العظام والتأهيل الطبي.

من جانبه، عبّر "أبانمي" عن سعادته بتوقيع عقد الشراكة مع الشركة الوطنية للرعاية الطبية "رعاية"، مشدداً أنّ إدارة النادي حرصت على التوقيع مع مستشفى رائد بجميع الخدمات وفيما يخص مركز جراحة العظام والتأهيل الطبي.
وأعرب عن شكره لمستشفيات رعاية على ثقتهم باختيار الفيحاء شريك رياضي، متمنيًا أن تحقّق الشراكة أهدافها المرجوة.

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