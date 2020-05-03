النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية: لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا

دعت إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار والحرص على التقيد بالتدابير

حذر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية ”رمضان عصمان”، اليوم، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.
وأوضح عصمان، في تصريح صحفي، أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ودعا المسؤول الأممي، المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص على التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية: لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا
سبق

حذر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية ”رمضان عصمان”، اليوم، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.
وأوضح عصمان، في تصريح صحفي، أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ودعا المسؤول الأممي، المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص على التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
08:20 PM

الصحة العالمية: لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا

دعت إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار والحرص على التقيد بالتدابير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,292

حذر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية ”رمضان عصمان”، اليوم، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.
وأوضح عصمان، في تصريح صحفي، أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ودعا المسؤول الأممي، المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار، والحرص على التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية، والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,851
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,616
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,969
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,928

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة