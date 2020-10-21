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اليوم.. انطلاق أول سباقات ميدان الفروسية بمنطقة حائل

"التبيناوي" يؤكد إنهاء كافة الاستعدادات للموسم الجديد

تنطلق اليوم الأربعاء أول سباقات ميدان الفروسية بمنطقة حائل للموسم الحالي 1442، على دعم نادي الفروسية.

ويتكون السباق من خمسة أشواط، مسافتها جميعًا 1400م؛ حيث خُصص الشوط الأول لمواليد عام 2018م، والشوط الثاني للدرجة لم تربح، والشوط الثالث لمفتوح مواليد 2017م. وخُصّص الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس لمفتوح الدرجات.

وأكّد مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، أن الميدان أنهى كافة استعداداته لاستقبال الموسم الجديد.

وأشار خلال الاجتماع التحضيري الذي عُقد أمس في قاعة الاجتماعات بالغرفة التجارية الصناعية بحائل، إلى أن اللجان العاملة أكملت كل الخطط لإنجاح موسم هذا العام، مثمنًا لهم جهودهم في موسم العام الماضي.

ونوّه إلى الدعم السخي والاهتمام الكبير والمتواصل من قِبل القيادة لهذه الرياضة العريقة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في سباقات الموسم الجديد، وتحقيق النتائج المتميّزة.

وسلّم في نهاية الاجتماع، شهادات شكر من نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، لرؤساء وأعضاء اللجان العاملة في ميدان الفروسية بمنطقة حائل.

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اليوم.. انطلاق أول سباقات ميدان الفروسية بمنطقة حائل
سبق

تنطلق اليوم الأربعاء أول سباقات ميدان الفروسية بمنطقة حائل للموسم الحالي 1442، على دعم نادي الفروسية.

ويتكون السباق من خمسة أشواط، مسافتها جميعًا 1400م؛ حيث خُصص الشوط الأول لمواليد عام 2018م، والشوط الثاني للدرجة لم تربح، والشوط الثالث لمفتوح مواليد 2017م. وخُصّص الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس لمفتوح الدرجات.

وأكّد مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، أن الميدان أنهى كافة استعداداته لاستقبال الموسم الجديد.

وأشار خلال الاجتماع التحضيري الذي عُقد أمس في قاعة الاجتماعات بالغرفة التجارية الصناعية بحائل، إلى أن اللجان العاملة أكملت كل الخطط لإنجاح موسم هذا العام، مثمنًا لهم جهودهم في موسم العام الماضي.

ونوّه إلى الدعم السخي والاهتمام الكبير والمتواصل من قِبل القيادة لهذه الرياضة العريقة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في سباقات الموسم الجديد، وتحقيق النتائج المتميّزة.

وسلّم في نهاية الاجتماع، شهادات شكر من نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، لرؤساء وأعضاء اللجان العاملة في ميدان الفروسية بمنطقة حائل.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
05:15 PM

اليوم.. انطلاق أول سباقات ميدان الفروسية بمنطقة حائل

"التبيناوي" يؤكد إنهاء كافة الاستعدادات للموسم الجديد

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منصور الشلاقي - حائل
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تنطلق اليوم الأربعاء أول سباقات ميدان الفروسية بمنطقة حائل للموسم الحالي 1442، على دعم نادي الفروسية.

ويتكون السباق من خمسة أشواط، مسافتها جميعًا 1400م؛ حيث خُصص الشوط الأول لمواليد عام 2018م، والشوط الثاني للدرجة لم تربح، والشوط الثالث لمفتوح مواليد 2017م. وخُصّص الشوط الرابع من الدرجة الأولى حتى الثالثة، والشوط الخامس لمفتوح الدرجات.

وأكّد مدير عام ميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي، أن الميدان أنهى كافة استعداداته لاستقبال الموسم الجديد.

وأشار خلال الاجتماع التحضيري الذي عُقد أمس في قاعة الاجتماعات بالغرفة التجارية الصناعية بحائل، إلى أن اللجان العاملة أكملت كل الخطط لإنجاح موسم هذا العام، مثمنًا لهم جهودهم في موسم العام الماضي.

ونوّه إلى الدعم السخي والاهتمام الكبير والمتواصل من قِبل القيادة لهذه الرياضة العريقة، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في سباقات الموسم الجديد، وتحقيق النتائج المتميّزة.

وسلّم في نهاية الاجتماع، شهادات شكر من نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، لرؤساء وأعضاء اللجان العاملة في ميدان الفروسية بمنطقة حائل.

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